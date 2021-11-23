Субсидии населению, назначить руководителя САП, ликвидировать ГФС – что предусматривает меморандум с МВФ

Украина должна получить от МВФ еще $700 млн. Фото: Reuters

Одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ является завершение к концу ноября отбора и назначения руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом сказал председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев, сообщает "Інтерфакс-Україна"

"Более того, меморандум содержит намерение "продолжить защищать уязвимые слои населения из-за достаточных ассигнований на социальные программы. Имеются в виду субсидии.

Не то что повышения тарифов нет, наоборот – есть меры, направленные на поддержку населения в период повышения мировых цен на газ", – заявил нардеп.

Меморандум также предусматривает улучшение администрирования акцизов, налога на доходы физических лиц по продаже недвижимости и рентной плате.

"Украина, согласно меморандуму, намерена "закрыть налоговые лазейки, связанные с операциями с недвижимостью, и улучшить оценку налогооблагаемой базы для налога на прибыль предприятий и рентных платежей", - рассказал.

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Также планируют снизить дефицит госбюджета до 3,5% ВВП. Меморандум также предусматривает продолжение пенсионной реформы.

Также Украина обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с Covid-19 до конца года.

Кроме этого, среди намерений Украины – запуск Бюро экономической безопасности и ликвидация до конца декабря Государственной фискальной службы.

Совет исполнительных директоров МВФ завершил первый пересмотр программы stand-by. Украина получит транш на сумму $699 млн. Ранее Украина получила от ЕС второй транш макрофинансовой помощи – €600 млн.