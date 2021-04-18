Страны Запада не допустят новых военных операций в Украине - Макрона

Он отметил, что Париж поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину. Фото: flickr

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада не допустят новых военных операций на территории Украины. Для России должны быть обозначены четкие "красные линии".

Об этом он заявил в интервью CBS News. По его словам, концентрация российских войск на украинской границе неприемлема и "России необходимо провести деэскалацию".

По его словам, необходимо усилить дипломатическую повестку дня, "а США, Европа, все мы должны быть очень ясными в отношении России".

"Мы никогда не допустим новых военных операций на украинской земле, и мы должны найти способ заслужить доверие в этом отношении", - сказал он.

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При этом он заявил, что Франция поддержит санкции против России в случае вторжения в Украину.

Ранее в Госдепе заявили, что шаги РФ, направлены на ухудшение дипломатических отношений с США, в Госдепе назвали "эскалационными" и "досадными".