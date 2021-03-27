Страны ООН признали Россию стороной конфликта на Донбассе

В ООН поддержали Украину. Фото: Reuters

Ряд стран ООН в совместном заявлении признали, что Россия является стороной конфликта на востоке Украины.

"Этой резолюцией международное сообщество подтвердило четко и во весь голос свою полную преданность суверенитету, политической независимости, единству и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах", – сказано в заявлении на сайте Министерства иностранных дел Украины.

Государства-члены ООН отметили, что, несмотря на четкие требования Генассамблеи, Российская Федерация не остановила свою временную оккупацию Крыма.

"Напротив, она продолжает дерзкие нарушения и злоупотребления в области прав человека, а также наращивание военного потенциала на полуострове", – подчеркивается в документе.

Попытки РФ узаконить попытку аннексии Крыма не есть и не будут признаны, подчеркнули подписанты.

Кроме того, они решительно осудили продолжение дестабилизации ситуации в Украине Россией, особенно действия РФ на Донбассе, которые свидетельствуют о ее пренебрежении Минскими договоренностями.

"В очередной раз мы призываем Российскую Федерацию немедленно прекратить оккупацию ею Автономной Республики Крым и города Севастополь и полностью выполнить соответствующие резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации в Крыму. Мы приветствуем в принципиальном плане инициативу Украины о создании Международной крымской платформы для консолидации усилий мирового сообщества по Крыму", – сказано в заявлении.

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В Украине большинство людей поддерживают идею о возвращении оккупированного Россией Крыма и считают РФ агрессором.