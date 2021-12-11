Страны G7 едины по поводу последствий в случае вторжения РФ в Украину

Главы внешнеполитических ведомств стран Группы семи (G7) "абсолютно едины" в своей обеспокоенности наращиванием РФ военных сил на российско-украинской границе и насчет последствий для Москвы возможного вторжения в Украину.

Представитель Госдепартамента высокого ранга заявила об этом по итогам первого дня встречи глав МИД стран G7, которая проходит в Ливерпуле с 11 по 12 декабря. Об этом сообщает Reuters.

По мнению дипломата, позиции США и других стран G7 все больше сближаются в том, что касается плана введения санкций против РФ в случае ее вторжения в Украину. Она назвала напряженными прошедшие в Ливерпуле переговоры и добавила, что все еще существует дипломатический путь для деэскалации напряженности в отношениях с Россией. "Если Москва решит не идти по дипломатическому пути, то в ответ на это будут масштабные последствия и жесткие издержки, и G7 абсолютно едина в этом", - сказала дипломат.

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Главы внешнеполитических ведомств также обсудили Китай и иранскую ядерную программу. По словам представителя Госдепартамента, европейские страны согласились, что добиться с Тегераном сделки по его ядерной программе еще возможно, но времени все меньше.

НАТО не будет идти на компромиссы с РФ по вопросу вступления Украины в Альянс. Этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.