НАТО не пойдет на компромисс с Россией по присоединению Украины - генсек

Столтенберг прокомментировал возможность быть Украине в НАТО. Фото: Украинская правда

НАТО не будет идти на компромиссы с РФ по вопросу вступления Украины в Альянс.

Этот вопрос решают исключительно украинцы и страны блока, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге.

"Мы не готовы уступить право стран присоединяться к Альянсу", - сказал Столтенберг, отвечая на вопрос, готов ли Альянс отказаться от обещания принять Украину и Грузию.

При этом генсек НАТО заявил о готовности вести переговоры с Россией, он также подчеркнул, что каждая страна в Европе имеет право выбрать свой путь. По его мнению, Украина как суверенное и независимое государство имеет право решать, стремится ли она к членству в НАТО.

"И тогда 30 союзников должны решить, когда Украина будет готова присоединиться к их линии и никто другой", - подчеркнул генсек.

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Российская Федерация хочет, чтобы НАТО отозвало обещание о членстве Украины и Грузии в международной организации. Там заявили, что "необходимо официально дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО в 2008 г. о том, что "Украина и Грузия станут членами НАТО", как противоречащее обязательству лидеров всех государств-участников ОБСЕ.