Штрафы за въезд из ОРДЛО через Россию могут отменить - Арестович

Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. Фото: Донецкая областная государственная администрация

Штрафы для украинцев, въезжающих в Украину из ОРДЛО через территорию Российской Федерации, могут быть отменены.

Об этом спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал в эфире телеканала "Дом".

"Люди вынуждены ехать на подконтрольную Украине территорию через Россию. А это большая проблема, которая связана с тем, что согласно действующему украинскому законодательству граждане, которые выезжают через территорию России из ОРДЛО или наоборот в ОРДЛО, они штрафуются. Это проблема известная, и вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников работает над этой проблемой. Он считает ситуацию недопустимой", - отметил Арестович.

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По его словам, украинские граждане по обе стороны линии фронта не должны штрафоваться.

В России планируют разрешить участвовать в выборах в Государственную Думу жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта.