Жителям ОРДЛО с российскими паспортами позволят участвовать в выборах в Госдуму

В России планируют разрешить участвовать в выборах в Государственную Думу жителям ОРДЛО, которые получили российские паспорта.
Сейчас паспорта РФ уже получили полмиллиона жителей оккупированного Донбасса. Об этом заявил Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак, передает ТАСС.
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"Не должно быть такой ситуации, когда гражданин РФ, независимо от территории, места, где он проживает, был бы поражен в политправах. Эти 500 тыс. человек, принявших российское гражданство, примут участие в выборах в Госдуму", - сказал Турчак.
Выборы в Госдуму РФ запланированы на 19 сентября 2021 года.
СБУ заблокировала трафик подпольных пассажирских перевозок с территории ОРДЛО к Харьковской и Днепропетровской областей и в обратном направлении. Часть денег от нелегального бизнеса дельцы платили в "бюджета" незаконных вооруженных формирований.
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