Столтенберг обсудил российские войска под Украиной с британским МИД

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс наращивание войск РФ у границы Украины.
Столтенберг написал об этом в своем Twitter.
"Обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжающееся неспровоцированное и непонятное наращивание сил Россией на территории Украины и вокруг нее", - отметил он.
Указал, что действия НАТО оборонные и пропорциональные. Североатлантический союз продолжает быть открытым для диалога. Столтенберг напомнил, что в январе созывает заседание Совета Россия-НАТО.
Заседание было назначено на 12 января. НАТО по этому поводу контактирует с Москвой.
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В МИДе России сказали, что предложение еще рассматривают.
В декабре спутниковые снимки показали, что Россия продолжает наращивать войска в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины.
В случае нового витка агрессии США могут ввести против РФ самые сильные санкции.
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