Столтенберг обсудил российские войска под Украиной с британским МИД

В НАТО хотят говорить с Россией в январе. Фото: Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс наращивание войск РФ у границы Украины.

Столтенберг написал об этом в своем Twitter.

"Обсудил с министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс продолжающееся неспровоцированное и непонятное наращивание сил Россией на территории Украины и вокруг нее", - отметил он.

Указал, что действия НАТО оборонные и пропорциональные. Североатлантический союз продолжает быть открытым для диалога. Столтенберг напомнил, что в январе созывает заседание Совета Россия-НАТО.

Заседание было назначено на 12 января. НАТО по этому поводу контактирует с Москвой.

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В МИДе России сказали, что предложение еще рассматривают.

В декабре спутниковые снимки показали, что Россия продолжает наращивать войска в оккупированном Крыму и вблизи восточных границ Украины. В случае нового витка агрессии США могут ввести против РФ самые сильные санкции.