В случае вторжения в Украину США могут ввести против РФ "самые сильные" санкции

Вашингтон уверяет Киев в поддержке суверенитета. Фото: Reuters

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что в случае вторжения в Украину США могут ввести против России "самые сильные" санкции. Вашингтон заверяет Киев в поддержке суверенитета.

Об этом сообщает CBS News.

При этом журналистка спросила Харрис, означает ли введение конкретных санкций против Владимира Путина, Харрис не ответила, заметив лишь, что не собирается говорить о "конкретных санкциях".

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"Мы совершенно ясно дали понять, что Россия не должна вторгаться в суверенитет Украины, что мы стоим за ее территориальную целостность. Мы работаем с нашими союзниками в этом отношении, и мы ясно дали понять, что готовы ввести санкции, которых вы раньше не видели", — сказала она.

Евросоюз подготовил масштабные санкции на случай дальнейшей агрессии России в отношении Украины, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.