Статус Героя Небесной сотни хотят узаконить: депутаты собрались в Раде

На рассмотрение парламента будут внесены законопроекты об определении статуса защитника и защитниц Украины и статуса Героя Небесной сотни.
Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.
"И начать разработку достойного социального обеспечения указанных категорий граждан", - сообщил.
"До сих пор нет четко определенного статуса Героя Небесной сотни. Соответственно, нет четкого определения социального обеспечения и поддержки семей погибших.
Больше всего семьи переживают и апеллируют к принятию неотложного закона - изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно соблюдения разумных сроков уголовного производства", - сказала заместитель спикера Елена Кондратюк.
Завтра парламент должен безотлагательно проголосовать соответствующий законопроект 6454, заявила.
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"Не важно, сколько их сейчас собралось у наших границ, важно - сколько нас внутри и какая поддержка Украины вокруг", - сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.
Строится территориальная оборона, сообщил.
"Очень благодарен всем коллегам из всех партий, которые на местах в областных, городских советах голосовали за выделение средств, помещений, поддержку.
Более чем на 300 миллионов гривен местные советы бюджетами поддержали территориальную оборону, и эта цифра постоянно увеличивается", - заявил Корниенко.
Во вторник парламент рассмотрит законопроекты по обороне, сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец. Также заявил о законопроекте об оружии для гражданского населения.
В четверг рассмотрят законопроекты "по экономическому паспорту", увеличат финансирование Министерства обороны, ренты на газ.
"Сверхприбыли будут уплачиваться в бюджет для финансирования армии", - заявил.
22-25 февраля народные депутаты соберутся на пленарных заседаниях парламента. А с 1 по 4 марта будут работать с избирателями в округах.
Музей революции достоинства планируют открыть в конце 2023 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
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