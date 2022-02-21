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Статус Героя Небесной сотни хотят узаконить: депутаты собрались в Раде

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Статус Героя Небесной сотни хотят узаконить: депутаты собрались в Раде
На этой неделе пройдут заседания Верховной Рады. Фото: iportal.rada.gov.ua

На рассмотрение парламента будут внесены законопроекты об определении статуса защитника и защитниц Украины и статуса Героя Небесной сотни.

Об этом сказал глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на согласительном совете в понедельник, сообщает Gazeta.ua.

"И начать разработку достойного социального обеспечения указанных категорий граждан", - сообщил.

"До сих пор нет четко определенного статуса Героя Небесной сотни. Соответственно, нет четкого определения социального обеспечения и поддержки семей погибших.

Больше всего семьи переживают и апеллируют к принятию неотложного закона - изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно соблюдения разумных сроков уголовного производства", - сказала заместитель спикера Елена Кондратюк.

Завтра парламент должен безотлагательно проголосовать соответствующий законопроект 6454, заявила.

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"Не важно, сколько их сейчас собралось у наших границ, важно - сколько нас внутри и какая поддержка Украины вокруг", - сказал первый вице-спикер Александр Корниенко.

Строится территориальная оборона, сообщил.

"Очень благодарен всем коллегам из всех партий, которые на местах в областных, городских советах голосовали за выделение средств, помещений, поддержку.

Более чем на 300 миллионов гривен местные советы бюджетами поддержали территориальную оборону, и эта цифра постоянно увеличивается", - заявил Корниенко.

Во вторник парламент рассмотрит законопроекты по обороне, сообщил первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Андрей Мотовиловец. Также заявил о законопроекте об оружии для гражданского населения.

В четверг рассмотрят законопроекты "по экономическому паспорту", увеличат финансирование Министерства обороны, ренты на газ.

"Сверхприбыли будут уплачиваться в бюджет для финансирования армии", - заявил.

22-25 февраля народные депутаты соберутся на пленарных заседаниях парламента. А с 1 по 4 марта будут работать с избирателями в округах.

Музей революции достоинства планируют открыть в конце 2023 года, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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