В Офисе президента сказали, когда построят Музей Революции достоинства

Музей революции достоинства планируют открыть в конце 2023 года.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Мы задались целью, что осенью этого года строительство Музея Революции достоинства начнется", - заявил.

Сроки определил президент Владимир Зеленский.

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"Все процессы ускорены, проведен тендер на разработку проектно-сметной документации. Летом начнем подготовительные работы на участке, в отношении которого нет арестов.

К концу 2023 года все работы должны быть завершены. Вечная память погибшим! Героям слава!", – заявил заместитель руководителя ОП.

Тимошенко опубликовала проект музея.

18 февраля прошлого года генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляла о приговоре до конца 2021-го по расстрелам на улице Институтской.