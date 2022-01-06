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четверг, 06 января 2022 13:18

Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним

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Старше 18: бустерную дозу разрешили всем совершеннолетним
Вакцинация – единственный эффективный способ защититься от коронавируса, напоминает Минздрав. Фото: @moz.ukr

Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет.

Об этом заявил министр Виктор Ляшко, сообщает Gazeta.ua.

"Подписал приказ о введении бустерной дозы вакцины от Covid-19 для всех вакцинированных в возрасте старше 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались", - написал Ляшко в Facebook.

Зачем нужна такая доза

Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Когда нужна

Желательный период введения от шести до девяти месяцев с даты получения второй прививки от Covid-19.

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Какой вакциной

Для бустерной дозы предпочтительнее использовать м-РНК-вакцины – Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, какой вакциной привит человек.

Тем, кто получил первые две прививки CoronaVac от Sinovac Biotech, рекомендовано также вводить бустерную дозу Pfizer.

При отсутствии мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.

Люди с ослабленным иммунитетом, которым вводят дополнительную дозу вакцины, тоже смогут получить бустерную. Оптимальный период введения от трех до шести месяцев после дополнительной.

Важно

После введения бустерной дозы можно получить новый Covid-сертификат, который будет действовать 270 суток с даты ее введения.

Сгенерировать можно будет в приложении "Дія" ориентировочно в конце января. До тех пор будет действовать сертификат за предыдущую полную вакцинацию.

Онлайн-запись на бустерную дозу прививки стартовала в Украине 4 января. Больше всего Covid-19 обнаружили в Киеве, Львовской, Харьковской, Хмельницкой и Одесской областях.

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Дата
06
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