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вторник, 04 января 2022 18:56

В Украине открыли запись на бустерную дозу Covid-вакцины

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В Украине открыли запись на бустерную дозу Covid-вакцины
Для бустерной дозы будут использоваться только вакцины Moderna или Pfizer. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

С сегодняшнего дня, 4 января, в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса через систему Helsi.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло шесть месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа", - напомнили в сообщении.

Чтобы записаться на бустерную вакцинацию, следует перейти по ссылке и выбрать место, дату и время прививки.

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В Helsi отметили, что для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:

- первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;

- первые две дозы AstraZeneca+бустер Moderna или Pfizer;

- первые две дозы CoronaVac+бустер Pfizer;

– первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

4 января Министерство здравоохранения разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет. 5 января будут рассматриваться вопросы об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины для всех желающих.

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