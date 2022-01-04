В Украине открыли запись на бустерную дозу Covid-вакцины

С сегодняшнего дня, 4 января, в Украине стартовала онлайн-запись на бустерную дозу прививки против коронавируса через систему Helsi.
Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"Запись доступна для украинцев старше 60 лет, у которых с момента второй дозы от прививки прошло шесть месяцев. А также для медицинских работников и сотрудников домов интернатного типа", - напомнили в сообщении.
Чтобы записаться на бустерную вакцинацию, следует перейти по ссылке и выбрать место, дату и время прививки.
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В Helsi отметили, что для бустерной дозы используют вакцины Moderna или Pfizer по утвержденным Минздравом схемам:
- первые две дозы Moderna или Pfizer+бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы AstraZeneca+бустер Moderna или Pfizer;
- первые две дозы CoronaVac+бустер Pfizer;
– первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.
4 января Министерство здравоохранения разрешило бустерную дозу вакцины против коронавируса для людей старше 60 лет. 5 января будут рассматриваться вопросы об универсальном доступе к бустерным дозам вакцины для всех желающих.
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