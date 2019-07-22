"Станут послушным безголовым большинством" - эксперт про "Слугу народа" в парламенте

Валентин Бушанский: Представители "Слуги народа" не является политиками. Не смогут вести нормальную коммуникацию с украинским избирателем. Фото: Униан

Центральная избирательная комиссия уже обработала более половины электронных протоколов окружных избирательных комиссий по многомандатному избирательному округу на досрочных выборах в Верховную Раду.

Лидером гонки остается президентская партия "Слуга народа" - она ​​набирает 42,44% голосов избирателей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,87%.

"Европейская солидарность" - 8,65%.

Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 8,02%.

"Голос" - 6,39%.

Также представители "Слуги народа" могут рассчитывать на победу в 115-120 мажоритарных округах.

Согласно предварительным оценкам, по спискам партия получит 121 мандат, что позволит формировать фракцию в количестве более 226 депутатов. Таким образом, партия нового президента может сформировать в новом парламенте однопартийное большинство.

Представители "Слуги народа" не имеют опыта и компетенции, чтобы заниматься написанием законов или работой в комитетах. Могут стать просто марионетками.

Об этом в интервью Gazeta.ua говорит политолог Валентин Бушанский.

Какие тенденции показали выборы в Верховную Раду?

- Видим, что идет радикальная смена политической элиты Украины. Наше общество продолжило ту революцию, которая произошла во время президентских выборов. Украинцы критически отвергают те политические силы, которые ранее управляли государством. Из представителей прежней элиты времен Леонида Кучмы остались только Порошенко и Тимошенко. Первый дискредитировал себя во время президентства. Не смог оправдать надежды людей. У Юли Тимошенко свой стабильный электорат, постоянная риторику и традиционный стиль общения с избирателями. Но она не может привлечь новых сторонников. Поэтому Тимошенко не является весомым игроком в политической игре.

На арену входят новые партии, лица. Этого ждет украинское общества. Люди разочаровались в предыдущей политике, хотят критических изменений.

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Какой была явка? Что на нее повлияло?

- Явка не была высокой. Есть чисто объективные причины для этого. Летом на выборы приходят мало людей. Для избирателей 21 июля была конкретная мотивация прийти на участок. Хотели изменить политическую элиту. Однако украинцы еще не понимают, кого именно хотят видеть в парламенте. Новая политические элита, которую представляет партия "Слуга народа" и Владимир Зеленский, ничего особенно не предлагает. Их список формировался по правилу "с миру по нитке". Политтехнологи банально собрали всех, к кому смогли дотянуться. Не проводили работы с социальными группами, а не учили будущих депутатов. Не было времени и на обычное партийное строительство. Из-за этого до сих пор не понятно, какую идеологию и принципы отстаивает "Слуга народа".

Поэтому на избирательные участки пришли те, кто был против Петра Алексеевича и его партии как воплощения старой системы. Или же те, кто поддерживал линию Владимира Зеленского. Другие в большинстве своем проигнорировали выборы.

Насколько обновится Верховна Рада и есть ли перспектива, что это даст новое качество политики?

- Парламент очень обновится. В мажоритарных округах победили также представители новой партии "Слуга народа". Однако, новая Верховная Рада будет еще менее профессиональной, чем предыдущие. Оппоненты победителя пропутинская "Оппозиционная платформа - За жизнь", партия Тимошенко "Батькивщина" или бывшего президента "Европейская солидарность" более профессиональные и опытные. В результате получим парламент, где будет 2 крайних клана - "Оппозиционная платформа" и "Европейская солидарность". Обе эти политические силы возглавляют одиозные политики, которые не имеют большой поддержки общества. Между ними будут представители "Слуги народа" и немногочисленная фракция "Голоса". Эти люди не имеют ни малейшего представления о том, куда они попали и что надо делать в парламенте. Они не готовы к законодательной деятельности. Многие из них не имеют даже конкретных политических убеждений. Ведь они не могут просто сводиться к поддержке Владимира Зеленского. Представители "Слуги народа" не является политиками. Не смогут вести нормальную коммуникацию с украинским избирателем. Не выдержат дискуссии с Бойко или Порошенко, чтобы доказать свою правоту обществу. За всю партию "Слуга народа" говорил только Разумков или Зеленский. Другие никак не проявляли себя на ток-шоу, СМИ, встречах с избирателями или другим способом. Исключения можно пересчитать по пальцам.

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Чем опасна такая ситуация?

- Эти люди никогда не станут политиками. Не смогут убедить украинцев, что лидер правильно поступает. Будут просто статистами в Верховной Раде. Послушным большинством, которое будет просто нажимать на кнопки по команде Разумкова или Зеленского. Получим еще одну версию "Партии регионов". Не имеют компетенции, чтобы заниматься написанием законов или работой в комитетах. Будут просто безголовым большинством.

Кого можно назвать потерей для парламентаризма, с тех политических сил, мажоритарщиков, которые не прошли?

- Многие из тех, кто не прошел были бы полезными для государства. Например, Михаил Саакашвили или Анатолий Гриценко. Такие опытные политики еще могли бы поработать на благо этой страны. Реализовали еще не весь свой потенциал.

Явка избирателей на внеочередных выборах составила 49,84%. В ЦИК заявили, что серьезных нарушений во время проведения волеизъявления не зафиксировали.