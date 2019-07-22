Обнародовали окончательную явку на выборах Рады

В Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. Фото: Слово і Діло

Явка избирателей на внеочередных выборах народных депутатов Украины составила 49,84%.

Такие данные обнародованы на сайте ЦИК на основании информации, предоставленной из всех 199 одномандатных избирательных округов.

Самыми активными оказались избиратели в Черниговской области, где на участки пришли 54,8% граждан, имеющих право голоса, а также в Тернопольской (54,21%), Полтавской (54,1%) областях.

На Львовщине голосовать пришли 53,42% избирателей, на Хмельнитчине - 53,17%, в Волынской области - 52,26%, в Сумской - 52,24%.

Наименьшей явка была в Закарпатской (41,16%), Черновицкой (42,06%) и Херсонской (43,93%) областях.

В Киеве явка составила 48,97%.

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В воскресенье, 21 июля, в Украине состоялось голосование на внеочередных парламентских выборах. По результатам Национального экзит-пола по состоянию на 20:00, в Верховную Раду проходят пять политических партий: "Слуга народа" (42,2% голосов), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (11,4%), "Европейская солидарность" (8,8%), "Батькивщина" (7,4%) и "Голос" (6,5%).