Стало известно, какая из партий предыдущей Рады получит больше всего госсредств

Средства партии должны использовать на свою уставную деятельность в течение июля-сентября 2019 ФОТО: Facebook Арсений Яценюк

Национальное агентство по предупреждению коррупции распределило государственные средства на финансирование 6-ти партий Верховной Рады 8-го созыва.

Эти средства партии должны использовать на свою уставную деятельность в течение июля-сентября 2019-го, указывает НАЗК.

Больше всего средств получил "Народный фронт" - 36 363 350,00 грн;

"Европейская солидарность" - 35 841 525,00 грн;

"Объединение "Самопомич" - 32 164 600,00 грн, из которых более 14 млн - средства за соблюдения предусмотренного законодательством гендерного принципа;

"Оппозиционный блок" - 30 979 450,00 грн;

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 12 231 425,00 грн;

"ВО "Батькивщина" - 9329 475,00 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Партии Гриценко и Шария поймали на финансовых нарушениях

Ранее НАПК нашло нарушения в отчетах в отношении имущества, доходов, расходов и финансовых обязательств за январь-март 2019-го всех парламентских партий.