США выделили Украине $ 125 млн военной помощи

США выделят Украине $125 млн военной помощи.
Об этом в ходе брифинга 1 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
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Средства передадут в виде вооружений и подготовки солдат.
Пентагон пообещал помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и противостоянии российской агрессии, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.
Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине. Стороны обсудили вопросы оборонной реформы и шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Об этом сообщает Министерство обороны.
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