США выделили Украине $ 125 млн военной помощи

Помощь поступит в виде вооружений и подготовки солдат. Фото: pexels.com

США выделят Украине $125 млн военной помощи.

Об этом в ходе брифинга 1 марта сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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Средства передадут в виде вооружений и подготовки солдат.

Пентагон пообещал помощи украинским военным в сохранении территориальной целостности страны и противостоянии российской агрессии, а также для "улучшения оперативной совместимости" с НАТО.

Конгресс США одобрил первый транш помощи в рамках Инициативы безопасности помощи Украине. Стороны обсудили вопросы оборонной реформы и шаги реализации статуса Украины как партнера НАТО с расширенными возможностями. Об этом сообщает Министерство обороны.