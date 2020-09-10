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США ввели санкции против Деркача, который публиковал "пленки Порошенко-Байдена"

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США ввели санкции против Деркача, который публиковал &quot;пленки Порошенко-Байдена&quot;
США ввели санкции против Деркача за вмешательство в выборы. Фото: Facebook / Andrei Derkach

Соединенные Штаты Америки ввели персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача за вмешательство в избирательный процесс.

В то же время, данные о Деркача внесли в базу Управление по контролю за иностранными активами США. Об этом сообщает министерство финансов США.
"Деркач, депутат украинского парламента, более десяти лет был активным российским агентом, поддерживая тесные связи с российскими спецслужбами. Деркач прямо или косвенно участвовал, спонсировал, скрывал или иным образом причастен к иностранному вмешательству в попытке подорвать будущие президентские выборы в США 2020 года ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, с конца 2019 до середины 2020 Деркач вел скрытую кампанию воздействия, направленную на культивирование ложных и необоснованных рассказов о должностных лиц США на предстоящих президентских выборах 2020 года, стимулируя расследование коррупции как в Украине, так и в Соединенных Штатах, которые должны завершиться до дня выборов.

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"В период с мая по июль 2020 Деркач выпустил отредактированы аудиозаписи и другую неподтвержденной информации с намерением дискредитировать официальных лиц США и выдвинул необоснованные обвинения против американских и международных политических деятелей", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что США также ввели персональные санкции против трех граждан России.

Офис Генерального прокурора открыл уголовное производство по пленок, которые обнародовал народный депутат Андрей Деркач, в парламенте создается Временная следственная комиссия по расследованию этого факта.

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