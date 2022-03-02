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среда, 02 марта 2022 21:08

США ударили санкциями по 22 оборонным предприятиям РФ

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США ударили санкциями по 22 оборонным предприятиям РФ
Очередные санкции ввели из-за агрессии России против Украины.

США объявили новые санкции против Российской Федерации и Белоруссии.

Об этом сообщили CNN.

Речь идет об экспортном контроле по Беларуси и предотвращении перенаправления технологий и программного обеспечения к РФ.

Это строго ограничит возможность РФ и Беларуси получить материалы для поддержки их военной агрессии против Украины, проектировать силу таким образом, что угрожает региональной стабильности и подрывает глобальный мир и безопасность.

Также санкции ввели в отношении 22 оборонных предприятий РФ.

"В частности предприятия, оказывающие технологическую и материальную поддержку российским военным", - сказано.

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Также ввели ограничения на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности.

Санкции распространили на компании, которые финансируют армии РФ и Беларуси.

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