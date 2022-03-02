США ударили санкциями по 22 оборонным предприятиям РФ

США объявили новые санкции против Российской Федерации и Белоруссии.
Об этом сообщили CNN.
Речь идет об экспортном контроле по Беларуси и предотвращении перенаправления технологий и программного обеспечения к РФ.
Это строго ограничит возможность РФ и Беларуси получить материалы для поддержки их военной агрессии против Украины, проектировать силу таким образом, что угрожает региональной стабильности и подрывает глобальный мир и безопасность.
Также санкции ввели в отношении 22 оборонных предприятий РФ.
"В частности предприятия, оказывающие технологическую и материальную поддержку российским военным", - сказано.
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Также ввели ограничения на экспорт технологий для нефтедобывающей промышленности.
Санкции распространили на компании, которые финансируют армии РФ и Беларуси.
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