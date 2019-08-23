США требует информации о взрыве – Россия угрожает холодной войной

В Совбезе ООН США потребовала от России объяснений по взрыву под Архангельском. Фото: sputniknews

Представитель США в ООН Джонатан Коэн потребовал от России информации о ядерном взрыве, который произошел под Архангельском 8 августа.

"Что именно произошло в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "системе" идет речь, и с какой целью эта "система" была проведена", - говорит представитель США.

Инициаторами встречи стали Москва и Пекин. Причина встречи - испытания ракеты запущеной США накануне, пишет unn.

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Представители России и США обвиняли друг друга в развале договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Россия пригрозила возвращением "холодной войны" и гонки вооружений.

Встреча прошла безрезультатно.

При взрыве в Северодвинске погибли несколько человек (от 2 до 3), пострадали 15. Из них шестой тяжелом состоянии.