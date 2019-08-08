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четверг, 08 августа 2019 15:05

США сделали заявление в поддержку Зеленского

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США сделали заявление в поддержку Зеленского
США назвали действия президента Украины "сдержанными и храбрыми". Фото: president.gov.ua

США выразили поддержку действиям президента Украины Владимира Зеленского и Вооруженных сил Украины после провокации российских боевиков на Донбассе, в результате которого погибли 4 военных.

"Президент Зеленский и ВСУ показали сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли 4 украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня, сохраняя потенциал для настоящего прекращения огня, что спасает жизни украинцев, и ускорили дипломатические усилия для мирного урегулирования конфликта", - заявили в посольстве США.

Также США призвали Россию немедленно вывести свои силы с территории Украины.

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6 августа в результате обстрелов боевиков погибли 4 украинских военных. Установлено, что огонь оккупанты вели с направления населенного пункта Украинское, применив при этом ручной противотанковый гранатомет. Зеленский призвал лидеров стран "нормандской четверки" немедленно провести встречу. Кроме того, 7 августа он провел по этому поводу телефонный разговор с президентом РФ Путиным.

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