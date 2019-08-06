Перемирие закончилось: в зоне ООС убили 4 военных

6 августа на востоке Украины погибли четверо военных. Фото: из открытых источников

С начала суток 6 августа на фронте погибли 4 украинские военнослужащие.

Об этом на дневном брифинге рассказал представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"С грустью сообщаем, что в результате вражеских обстрелов сегодня, по имеющейся информации, четверо наших героев получили ранения, несовместимые с жизнью", - сказал он.

Дополнительной информации о месте гибели воинов пока нет.

С начала суток вторника российско-оккупационные войска осуществили 2 провокационных обстрела позиций ВС Украины в Донецкой области. С 00:45 в течение почти часа враг применял вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие по защитникам села Богдановка. В 10:20 российские оккупанты начали обстрел из РПГ (ручных гранатометов) вблизи Павлополя.

Обстрел, в результате которого погибли 4 бойцов, произошел в районе населенного пункта Павлополь, сообщает подробности штаб Операции объединенных сил,

Получили ранения несовместимые с жизнью 4 военнослужащих одного из подразделений 36 бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского.

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, самому старшему - 48.