Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, старшему - 48.

Самой острой ситуация была 10 июля, тогда погиб один военнослужащий, 9 - получили ранения. В тот же день было больше всего обстрелов - 42.

За месяц ранения и боевые травмы получили 65 защитников Украины.

8, 16-17, 22-24, 26, 28 и 30-31 июля обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска 456 раз обстреливали украинские позиции.

1 июля

1 июля у села Водяное Волновахского района Донецкой области российские боевики расстреляли санитарный автомобиль "Хаммер" с военными 36-й бригады морской пехоты. Водитель погиб на месте, врач умерла через несколько часов. Третий член экипажа получил ранения.

Сергей МАЙБОРОДА

лет: 47

родом: жил в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области

остались: жена, дочь, сын и внуки

Сергий Майборода, 47 лет

Был старшим матросом, водителем. Военную службу начал 26 апреля 2017.

Ирина ШЕВЧЕНКО

лет: 48

родом: из Херсона

осталась: сестра

Ирина Шевченко, 48 лет

Сержантка, парамедик. До войны работала продавщицей на городском рынке. С первых дней оккупации помогала украинским военным. Окончила медицинские курсы, преподавала тактическую медицину. В мае 2015 года подписала контракт на службу в армии. За полгода получила орден "За мужество".

4 июля

Эдуард "Фугас" ЛОБОДА

лет: 25

родом: из села Подопригоры Лебединского района Сумской области

остались: родители и младший брат, который служит в 27-й реактивной артиллерийской Сумской бригаде

Эдуард Лобода, 25 лет

Умер в городской больнице города Курахово от полученных 3 июля ранений вблизи Марьинки в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подорвался на фугасе, прикрыв собой от взрыва собратьев.

Старший солдат, служил в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила. Участник Революции Достоинства, ушел на войну после 2-го курса обучения в университете на историческом факультете.

Был добровольцем отдельной тактической группы им. капитана Воловика, затем - воевал в ДУК "Правый сектор". В 24-й бригаде служил по контракту с 2018 года.

Олег ЖУКОВ

лет: 42

родом: из Краматорска Донецкой области

остались: мать и брат

Олег Жуков, 42 года

Погиб от пули снайпера вблизи хутора Вольный на Луганщине ровно через два месяца после дня рождения.

Солдат служил в 1-м батальоне 54-й механизированной бригады.

7 июля

Владислав ЛОКТИОНОВ

лет 42

родом: из Днепра

остались: мать и сын

Погиб от осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела вблизи поселка Южное рядом с оккупированной Горловкой.

Солдат служил наводчиком гранатометного взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й бригады. Был мобилизован в 2015-м.

Служил в составе 92-й механизированной бригады: гранатометчиком, разведчиком. 13 мая 2016-го у села Желтое Луганской области попал в плен. Его захватили, когда переправился через реку Северский Донец.

"Я принял неправильное решение. Оставил на нашем берегу человека, чтобы прикрывал меня, и отправился на другой берег на лодке. Имел только гранату, но использовать ее не успел. Все произошло быстро", - рассказывал Локтионов.

В плену провел 19 месяцев. Его освободили 27 декабря 2017. Локтионов подавал в суд на часть, которая считала его предателем. Днепровский окружной административный суд поддержал его.

"Главное, что суд признал, что я не дезертир и не предатель, не оставлял часть самовольно", - говорил Владислав Локтионов.

После лечения и реабилитации подписал контракт с "Айдаром" и вернулся на фронт.

10 июля

Антон ФАКА

лет: 21

родом: из поселка Березанка Николаевской области

остались: мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму и в начале оккупации покинул полуостров

Антон Фака, 21 год

Погиб при обстреле грузовика ВСУ противотанковым ракетным комплексом на выезде из Гранитного Волновахского района Донецкой области.

Младший сержант, служил наводчиком летательных аппаратов в 406-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Контракт на службу подписал в августе 2016-го.

11 июля

Владимир САЛИТРА

лет: 29

родом: из села Волица Жовкивского района Львовской области

остались: сестра и брат

Володымыр Салитра, 29 лет

Погиб от пули снайпера вблизи села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

Старший солдат, служил заместителем командира боевой машины в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила.

Контракт на службу подписал в ноябре подписал в ноябре 2016-го.

После смерти родителей оформил опекунство над младшим братом.

Александр "Кол" КОЛОДЯЖНЫЙ

лет: 45

родом: с Днепра

остались: мать и взрослый сын

Александр Колодяжний, 45 лет

27 июня подорвался на мине, получил тяжелые ранения. Умер в столичном военном госпитале, не приходя в сознание.

Старший сержант, служил в 74-м разведывательном батальоне. На фронте воевал с 1 сентября 2014-му.

Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. Вместе с батальоном прошел Марьинку, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону.

Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.

15 июля

Дмитрий ЛИСОВОЛ

лет: 31

родом: из поселка Ракитное Киевской области

остались: родители, две сестры, невеста, сын и дочь

Дмитрий Лисовол, 31 год

Погиб от пули снайпера неподалеку Авдеевки Донецкой области. Врачи и парамедики 5:00 боролись за его жизнь.

Старший солдат, служил пулеметчиком в 92-й механизированной бригаде. Подготовку проходил в 169-м учебном центре "Десна".

18 июля

Богдан БИГУС

лет: 28

родом: из Хмельницкого

остались: мать, жена и двое детей

Подорвался на взрывном устройстве с растяжкой. Старший солдат, был снайпером 8-го полка спецназначения. На войну ушел 2014 добровольцем в составе батальона Нацгвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ.

19 июля

Роман Джерелейко

лет 30

родом: из Волочиска Хмельницкой области

остались: родители, брат - также участник АТО / ООС, жена и малолетний сын

Получил тяжелое ранение от пули снайпера боевиков неподалеку Марьинки в Донецкой области, умер в больнице города Курахово. Солдат мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. Военную службу по контракту начал 15 августа 2016.

Александр "Бармалей" Бардаль

лет: 33

родом: из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области

остались: жена и малолетний сын

Вместе с командиром роты эвакуировал Романа Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враждебный снайпер попал в Александра. Он погиб на месте. Старина. был командиром мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. На фронте воевал с 2015 года. Сначала - по мобилизации, впоследствии подписал контракт на службу.

21 июля

Вблизи Счастье в Донецкой области на взрывчатке подорвались солдаты 25-й десантно-штурмовой бригады. Еще двое десантников получили ранения.

Никита наступил на мину, ему оторвало ногу. Когда собрат Шамиль пытался его вытащить, произошел второй взрыв.

Шамиль (Семен) РУМИГИН

лет: 21

родом: из Днепра

остались: родители

Солдат был снайпером. Украинец татарского происхождения, активный член мусульманской общины. На военную службу по контракту ушел в январе этого года.

Никита "Скиф" СКИТЧЕНКО

лет: 19

родом: из села Великоцк Миловского района Луганской области

остались: мать

Служил по контракту.

Публикуем поименный список погибших в июне защитников Украины. Нам известно о смерти 13 бойцов, 8 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самым старшим - 48.