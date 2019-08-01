Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, старшему - 48.
Самой острой ситуация была 10 июля, тогда погиб один военнослужащий, 9 - получили ранения. В тот же день было больше всего обстрелов - 42.
За месяц ранения и боевые травмы получили 65 защитников Украины.
8, 16-17, 22-24, 26, 28 и 30-31 июля обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.
Российские оккупационные войска 456 раз обстреливали украинские позиции.
1 июля
1 июля у села Водяное Волновахского района Донецкой области российские боевики расстреляли санитарный автомобиль "Хаммер" с военными 36-й бригады морской пехоты. Водитель погиб на месте, врач умерла через несколько часов. Третий член экипажа получил ранения.
Сергей МАЙБОРОДА
лет: 47
родом: жил в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области
остались: жена, дочь, сын и внуки
Был старшим матросом, водителем. Военную службу начал 26 апреля 2017.
Ирина ШЕВЧЕНКО
лет: 48
родом: из Херсона
осталась: сестра
Сержантка, парамедик. До войны работала продавщицей на городском рынке. С первых дней оккупации помогала украинским военным. Окончила медицинские курсы, преподавала тактическую медицину. В мае 2015 года подписала контракт на службу в армии. За полгода получила орден "За мужество".
4 июля
Эдуард "Фугас" ЛОБОДА
лет: 25
родом: из села Подопригоры Лебединского района Сумской области
остались: родители и младший брат, который служит в 27-й реактивной артиллерийской Сумской бригаде
Умер в городской больнице города Курахово от полученных 3 июля ранений вблизи Марьинки в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подорвался на фугасе, прикрыв собой от взрыва собратьев.
Старший солдат, служил в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила. Участник Революции Достоинства, ушел на войну после 2-го курса обучения в университете на историческом факультете.
Был добровольцем отдельной тактической группы им. капитана Воловика, затем - воевал в ДУК "Правый сектор". В 24-й бригаде служил по контракту с 2018 года.
Олег ЖУКОВ
лет: 42
родом: из Краматорска Донецкой области
остались: мать и брат
Погиб от пули снайпера вблизи хутора Вольный на Луганщине ровно через два месяца после дня рождения.
Солдат служил в 1-м батальоне 54-й механизированной бригады.
7 июля
Владислав ЛОКТИОНОВ
лет 42
родом: из Днепра
остались: мать и сын
Погиб от осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела вблизи поселка Южное рядом с оккупированной Горловкой.
Солдат служил наводчиком гранатометного взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й бригады. Был мобилизован в 2015-м.
Служил в составе 92-й механизированной бригады: гранатометчиком, разведчиком. 13 мая 2016-го у села Желтое Луганской области попал в плен. Его захватили, когда переправился через реку Северский Донец.
"Я принял неправильное решение. Оставил на нашем берегу человека, чтобы прикрывал меня, и отправился на другой берег на лодке. Имел только гранату, но использовать ее не успел. Все произошло быстро", - рассказывал Локтионов.
В плену провел 19 месяцев. Его освободили 27 декабря 2017. Локтионов подавал в суд на часть, которая считала его предателем. Днепровский окружной административный суд поддержал его.
"Главное, что суд признал, что я не дезертир и не предатель, не оставлял часть самовольно", - говорил Владислав Локтионов.
После лечения и реабилитации подписал контракт с "Айдаром" и вернулся на фронт.
10 июля
Антон ФАКА
лет: 21
родом: из поселка Березанка Николаевской области
остались: мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму и в начале оккупации покинул полуостров
Погиб при обстреле грузовика ВСУ противотанковым ракетным комплексом на выезде из Гранитного Волновахского района Донецкой области.
Младший сержант, служил наводчиком летательных аппаратов в 406-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Контракт на службу подписал в августе 2016-го.
11 июля
Владимир САЛИТРА
лет: 29
родом: из села Волица Жовкивского района Львовской области
остались: сестра и брат
Погиб от пули снайпера вблизи села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.
Старший солдат, служил заместителем командира боевой машины в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила.
Контракт на службу подписал в ноябре подписал в ноябре 2016-го.
После смерти родителей оформил опекунство над младшим братом.
Александр "Кол" КОЛОДЯЖНЫЙ
лет: 45
родом: с Днепра
остались: мать и взрослый сын
27 июня подорвался на мине, получил тяжелые ранения. Умер в столичном военном госпитале, не приходя в сознание.
Старший сержант, служил в 74-м разведывательном батальоне. На фронте воевал с 1 сентября 2014-му.
Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. Вместе с батальоном прошел Марьинку, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону.
Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.
15 июля
Дмитрий ЛИСОВОЛ
лет: 31
родом: из поселка Ракитное Киевской области
остались: родители, две сестры, невеста, сын и дочь
Погиб от пули снайпера неподалеку Авдеевки Донецкой области. Врачи и парамедики 5:00 боролись за его жизнь.
Старший солдат, служил пулеметчиком в 92-й механизированной бригаде. Подготовку проходил в 169-м учебном центре "Десна".
18 июля
Богдан БИГУС
лет: 28
родом: из Хмельницкого
остались: мать, жена и двое детей
Подорвался на взрывном устройстве с растяжкой. Старший солдат, был снайпером 8-го полка спецназначения. На войну ушел 2014 добровольцем в составе батальона Нацгвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ.
19 июля
Роман Джерелейко
лет 30
родом: из Волочиска Хмельницкой области
остались: родители, брат - также участник АТО / ООС, жена и малолетний сын
Получил тяжелое ранение от пули снайпера боевиков неподалеку Марьинки в Донецкой области, умер в больнице города Курахово. Солдат мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. Военную службу по контракту начал 15 августа 2016.
Александр "Бармалей" Бардаль
лет: 33
родом: из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области
остались: жена и малолетний сын
Вместе с командиром роты эвакуировал Романа Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враждебный снайпер попал в Александра. Он погиб на месте. Старина. был командиром мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. На фронте воевал с 2015 года. Сначала - по мобилизации, впоследствии подписал контракт на службу.
21 июля
Вблизи Счастье в Донецкой области на взрывчатке подорвались солдаты 25-й десантно-штурмовой бригады. Еще двое десантников получили ранения.
Никита наступил на мину, ему оторвало ногу. Когда собрат Шамиль пытался его вытащить, произошел второй взрыв.
Шамиль (Семен) РУМИГИН
лет: 21
родом: из Днепра
остались: родители
Солдат был снайпером. Украинец татарского происхождения, активный член мусульманской общины. На военную службу по контракту ушел в январе этого года.
Никита "Скиф" СКИТЧЕНКО
лет: 19
родом: из села Великоцк Миловского района Луганской области
остались: мать
Служил по контракту.
Публикуем поименный список погибших в июне защитников Украины. Нам известно о смерти 13 бойцов, 8 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самым старшим - 48.
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