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четверг, 01 августа 2019 12:25

Помним: фото всех воинов, погибших на Донбассе в июле
15

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Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти в боях 14 бойцов. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 19 лет, старшему - 48.

Самой острой ситуация была 10 июля, тогда погиб один военнослужащий, 9 - получили ранения. В тот же день было больше всего обстрелов - 42.

За месяц ранения и боевые травмы получили 65 защитников Украины.

8, 16-17, 22-24, 26, 28 и 30-31 июля обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска 456 раз обстреливали украинские позиции.

1 июля

1 июля у села Водяное Волновахского района Донецкой области российские боевики расстреляли санитарный автомобиль "Хаммер" с военными 36-й бригады морской пехоты. Водитель погиб на месте, врач умерла через несколько часов. Третий член экипажа получил ранения.

Сергей МАЙБОРОДА

лет: 47

родом: жил в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области

остались: жена, дочь, сын и внуки

  Сергий Майборода, 47 лет
Сергий Майборода, 47 лет

Был старшим матросом, водителем. Военную службу начал 26 апреля 2017.

Ирина ШЕВЧЕНКО

лет: 48

родом: из Херсона

осталась: сестра

  Ирина Шевченко, 48 лет
Ирина Шевченко, 48 лет

Сержантка, парамедик. До войны работала продавщицей на городском рынке. С первых дней оккупации помогала украинским военным. Окончила медицинские курсы, преподавала тактическую медицину. В мае 2015 года подписала контракт на службу в армии. За полгода получила орден "За мужество".

4 июля

Эдуард "Фугас" ЛОБОДА

лет: 25

родом: из села Подопригоры Лебединского района Сумской области

остались: родители и младший брат, который служит в 27-й реактивной артиллерийской Сумской бригаде

  Эдуард Лобода, 25 лет
Эдуард Лобода, 25 лет

Умер в городской больнице города Курахово от полученных 3 июля ранений вблизи Марьинки в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подорвался на фугасе, прикрыв собой от взрыва собратьев.

Старший солдат, служил в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила. Участник Революции Достоинства, ушел на войну после 2-го курса обучения в университете на историческом факультете.

Был добровольцем отдельной тактической группы им. капитана Воловика, затем - воевал в ДУК "Правый сектор". В 24-й бригаде служил по контракту с 2018 года.

Олег ЖУКОВ

лет: 42

родом: из Краматорска Донецкой области

остались: мать и брат

  Олег Жуков, 42 года
Олег Жуков, 42 года

Погиб от пули снайпера вблизи хутора Вольный на Луганщине ровно через два месяца после дня рождения.

Солдат служил в 1-м батальоне 54-й механизированной бригады.

7 июля

Владислав ЛОКТИОНОВ

лет 42

родом: из Днепра

остались: мать и сын

Погиб от осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела вблизи поселка Южное рядом с оккупированной Горловкой.

Солдат служил наводчиком гранатометного взвода 24-го батальона "Айдар" 53-й бригады. Был мобилизован в 2015-м.

Служил в составе 92-й механизированной бригады: гранатометчиком, разведчиком. 13 мая 2016-го у села Желтое Луганской области попал в плен. Его захватили, когда переправился через реку Северский Донец.

"Я принял неправильное решение. Оставил на нашем берегу человека, чтобы прикрывал меня, и отправился на другой берег на лодке. Имел только гранату, но использовать ее не успел. Все произошло быстро", - рассказывал Локтионов.

В плену провел 19 месяцев. Его освободили 27 декабря 2017. Локтионов подавал в суд на часть, которая считала его предателем. Днепровский окружной административный суд поддержал его.

"Главное, что суд признал, что я не дезертир и не предатель, не оставлял часть самовольно", - говорил Владислав Локтионов.

После лечения и реабилитации подписал контракт с "Айдаром" и вернулся на фронт.

10 июля

Антон ФАКА

лет: 21

родом: из поселка Березанка Николаевской области

остались: мать и старший брат, служивший в морской пехоте в Крыму и в начале оккупации покинул полуостров

  Антон Фака, 21 год
Антон Фака, 21 год

Погиб при обстреле грузовика ВСУ противотанковым ракетным комплексом на выезде из Гранитного Волновахского района Донецкой области.

Младший сержант, служил наводчиком летательных аппаратов в 406-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Контракт на службу подписал в августе 2016-го.

11 июля

Владимир САЛИТРА

лет: 29

родом: из села Волица Жовкивского района Львовской области

остались: сестра и брат

  Володымыр Салитра, 29 лет
Володымыр Салитра, 29 лет

Погиб от пули снайпера вблизи села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

Старший солдат, служил заместителем командира боевой машины в 24-й механизированной бригаде им. короля Даниила.

Контракт на службу подписал в ноябре подписал в ноябре 2016-го.

После смерти родителей оформил опекунство над младшим братом.

Александр "Кол" КОЛОДЯЖНЫЙ

лет: 45

родом: с Днепра

остались: мать и взрослый сын

  Александр Колодяжний, 45 лет
Александр Колодяжний, 45 лет

27 июня подорвался на мине, получил тяжелые ранения. Умер в столичном военном госпитале, не приходя в сознание.

Старший сержант, служил в 74-м разведывательном батальоне. На фронте воевал с 1 сентября 2014-му.

Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. Вместе с батальоном прошел Марьинку, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону.

Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.

15 июля

Дмитрий ЛИСОВОЛ

лет: 31

родом: из поселка Ракитное Киевской области

остались: родители, две сестры, невеста, сын и дочь

  Дмитрий Лисовол, 31 год
Дмитрий Лисовол, 31 год

Погиб от пули снайпера неподалеку Авдеевки Донецкой области. Врачи и парамедики 5:00 боролись за его жизнь.

Старший солдат, служил пулеметчиком в 92-й механизированной бригаде. Подготовку проходил в 169-м учебном центре "Десна".

18 июля

Богдан БИГУС

лет: 28

родом: из Хмельницкого

остались: мать, жена и двое детей

Подорвался на взрывном устройстве с растяжкой. Старший солдат, был снайпером 8-го полка спецназначения. На войну ушел 2014 добровольцем в составе батальона Нацгвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ.

19 июля

Роман Джерелейко

лет 30

родом: из Волочиска Хмельницкой области

остались: родители, брат - также участник АТО / ООС, жена и малолетний сын

Получил тяжелое ранение от пули снайпера боевиков неподалеку Марьинки в Донецкой области, умер в больнице города Курахово. Солдат мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. Военную службу по контракту начал 15 августа 2016.

Александр "Бармалей" Бардаль

лет: 33

родом: из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области

остались: жена и малолетний сын

Вместе с командиром роты эвакуировал Романа Джерелейко. В 15 метрах от позиции, при закреплении тяжелораненого на носилках, враждебный снайпер попал в Александра. Он погиб на месте. Старина. был командиром мотопехотного взвода 2-й роты в 3-м мотопехотном батальоне "Воля" 24-й механизированной бригады им. короля Даниила. На фронте воевал с 2015 года. Сначала - по мобилизации, впоследствии подписал контракт на службу.

21 июля

Вблизи Счастье в Донецкой области на взрывчатке подорвались солдаты 25-й десантно-штурмовой бригады. Еще двое десантников получили ранения.

Никита наступил на мину, ему оторвало ногу. Когда собрат Шамиль пытался его вытащить, произошел второй взрыв.

Шамиль (Семен) РУМИГИН

лет: 21

родом: из Днепра

остались: родители

Солдат был снайпером. Украинец татарского происхождения, активный член мусульманской общины. На военную службу по контракту ушел в январе этого года.

Никита "Скиф" СКИТЧЕНКО

лет: 19

родом: из села Великоцк Миловского района Луганской области

остались: мать

Служил по контракту.

Публикуем поименный список погибших в июне защитников Украины. Нам известно о смерти 13 бойцов, 8 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самым старшим - 48.

Автор: Марьяна Чорниевич
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