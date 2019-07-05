Погибшие в июне воины ООС: имена и фото

Погибшие в июне 2019 воины ООС

Публикуем поименный список погибших в июне защитников Украины. Нам известно о смерти 13 бойцов, 8 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших в бою было 22 года, самым старшим - 48.

Самой острой ситуация была 7 июня, тогда погибли 2 военнослужащих, 12 - получили ранения.

24 июня был больше всего обстрелов - 44. За месяц ранения получили 76 защитников Украины.

2-3, 9-10, 15, 28 и 30 июня обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска 738 раз обстреливали украинские позиции.

4 июня

В результате обстрела автомобиля 17-й отдельной танковой Криворожской бригады в районе села Новоселовка Вторая Ясиноватского района Донецкой области от множественных осколочных ранений погибли двое бойцов.

Эдуард ЛАЗАРЕВ

лет: 48

родом: из Бродов Львовской области

остались: жена, дочь и внуки

Эдуард Лазарев

Младший сержант, водитель-электрик минометной батареи. До войны служил в батальоне обеспечения. Контракт на военную службу продолжил в сентябре 2015-го.

Александр ЛЫН

лет: 48

родом: из села Явдохивка Софиевского района Днепропетровской области

остались: мать, брат, сестра, жена и 2 дочери

Александр Лын

Старший солдат, старший наводчик минометного взвода. Контракт на военную службу подписал в январе этого года.

"Не побоялся, пошёл защищать свою страну, свой дом. Человек был очень хороший, и как боец тоже очень хороший. Очень весёлый был, всегда шутил. Все тягости переводил в шутку. Немного старше нас. Всегда поддерживал, как старший брат", – вспоминает сослуживец Сергей.

5 июня

Владислав БЕРЕЖНЫЙ

лет: 22

родом: из Сватово Луганской области

остались: родители, жена и 2-летний сын

Владислав Бережный

Погиб от пули вражеского снайпера вблизи Золотого на Луганщине за 6 дней до дня рождения.

Сержант, командир отделения 54-й механизированной бригады. Первый контракт на службу подписал в 2015-м в 18-летнем возрасте.

7 июня

Ночью 7 июня вражеская мина калибра 122 мм попала в блиндаж на позиции спецподразделения "Азов" около Новолуганское на Светлодарск дуге.

Двое военных погибли на месте. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевых травм, контузий.

Максим "Максон" ОЛЕКСЮК

лет: 23

родом: из Козятина Винницкой области

остались: мать и младший брат

Максим "Максон" Олексюк

Погиб в результате осколочных ранений головы. За несколько дней было идти в отпуск. Сержант, с июня 2016-го проходил срочную службу. В полку служил с 2017-го.

Дмитрий "Круглый" ПРУГЛО

лет: 28

родом: из Полтавы

остались: мать и жена

Дмытро "Круглый" Пругло

Старший лейтенант, заместитель командира роты по работе с личным составом в полку.

"Круглый" принимал участие во всех основных сражениях подразделения. Пришел в "Азов" в 2014-м.

"Дмитрий никогда не падал духом. Таких людей очень и очень мало. Его все уважали, он был душой компании. Я никогда не видел его растерянным. Несмотря на то, что в 2014-м мы все пришли на войну, не имея опыта, он держал себя так, будто это была уже не первая его война. Он всегда понимал, что вокруг происходит, что надо делать. Более старшие товарищи, собратья всегда могли к нему обратиться за советом или за помощью. Он был всегда веселым, жизнерадостным, позитивным человеком", - сказал начальник штаба 1-го батальона полка "Азов" Алексей "Подвох".

Прах воина похоронили на Аллее героев на городском кладбище. Урну к могиле опустила его жена.

19 июня

Александр ЛЯШОК

лет: 24

родом: из села Михайловка Александрийского района Кировоградской области

остались: мать и двое братьев

Александр Ляшок

Погиб в результате множественных осколочных ранений, полученных во время ничего боя у Новотроицкого Донецкой области.

Старший матрос, наводчик отделения 2-й роты 137-го батальона 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Первый контракт на военную службу подписал еще до войны в 2013-м, последний - в апреле в этом году.

22 июня

Анатолий "Жмурик" СОРОЧИНСКИЙ

лет 30

родом: из Львова

остались: мама и сестра

Анатолий "Жмурик" Сорочинский

Подорвался на мине вблизи поселка Оленевка Волновахского района Донецкой области. Солдат 3-го мотопехотного батальона "Воля" 24-й бригады им. короля Даниила. Воевал с 2015-го в составе батальона "Айдар". Контракт с бригадой подписал в 2017 году.

23 июня

Алексей "Карлсон" КАРЛАШ

лет: 26

родом: из села Раскопанцы Богуславского района Киевской области

остались: мать и брат

Алексій "Карлсон" Карлаш

Умер в Харьковском госпитале вследствие полученного обломочного ранения головы, получены 19 июня недалеко Попасной Луганской области. Младший сержант, служил в 54-й механизированной бригаде. На фронт ушел добровольцем в 2014-м.

Публикуем поименный список погибших в мае защитников Украины. Нам известно о смерти в боях 9 бойцов. Информация о некоторых - неполная.