США подготовили пакеты санкций против элиты РФ

Разработали специальные санкции для российских элит и членов их семей. Фото: pixabay.com

Соединенные Штаты Америки разработали пакеты санкций, направленные против элиты Российской Федерации.

Их введут в случае нового витка российской агрессии против Украины, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки во время брифинга.

"Могу подтвердить, что мы разработали специальные санкции как для российских элит, так и для членов их семей, если Россия продолжит вторжение в Украину. Эти усилия осуществляются в координации с союзниками и партнерами", - сказала она.

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Псаки добавила, что указанные лица входят в ближайшее окружение Кремля, играют роль в принятии правительственных решений или, как минимум, являются участниками дестабилизирующего поведения Москвы.

"Многие из этих лиц являются особенно уязвимыми целями из-за их глубоких и финансовых связей с Западом. Это означает, что они пострадают от санкций, которые привязывают их к западным финансовым системам", - подчеркнула спикер Белого дома.

Великобритания разрабатывает законопроект, позволяющий вводить санкции против любых организаций и лиц из Российской Федерации. Его представят в британском парламенте на следующей неделе. Президент США Джо Байден заявил, что Америка введет санкции против России в случае нового вторжения в Украину. В то же время он не исключает, что ограничения могут затронуть лично Владимира Путина.