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среда, 01 сентября 2021 22:32

США поддерживают стремление Украины в НАТО - Байден

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США поддерживают стремление Украины в НАТО - Байден
Украинцы видят поддержку со стороны НАТО - Зеленский. Фото: ua.news

Поддержка Соединенных Штатов Америки евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой.

Об этом заявил президент США Джозеф Байден во время встречи с Владимиром Зеленским 1 сентября.

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По словам Байдена, такую ​​же твердую позицию Соединенные Штаты имеют и в вопросе территориальной целостности Украины.

Зеленский отметил, что украинцы видят поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России Украина не останется одна, а будет с партнерами.

31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон.

1 сентября Зеленский предоставил Байдена списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.

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01
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