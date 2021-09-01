США поддерживают стремление Украины в НАТО - Байден

Поддержка Соединенных Штатов Америки евроатлантического стремление Украины остается непоколебимой.
Об этом заявил президент США Джозеф Байден во время встречи с Владимиром Зеленским 1 сентября.
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По словам Байдена, такую же твердую позицию Соединенные Штаты имеют и в вопросе территориальной целостности Украины.
Зеленский отметил, что украинцы видят поддержку со стороны НАТО и понимают, что в случае эскалации со стороны России Украина не останется одна, а будет с партнерами.
31 августа президент Украины Владимир Зеленский посетил Пентагон.
1 сентября Зеленский предоставил Байдена списки политзаключенных Кремля, пленных и пропавших без вести.
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