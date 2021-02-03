США поддержали санкции против каналов Медведчука

США поддерживают усилия Украины в противодействии злонамеренному влиянию России.

Посольство Соединенных Штатов Америки заявило о поддержке введения санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

"США поддерживают усилия по противодействию злонамеренному влиянию России, приложенные вчера Украиной в защиту своего суверенитета и территориальной целостности и согласно украинскому законодательству", - цитирует американских дипломатов "Європейська правда"

Посольство отметило, что "мы все должны работать вместе, чтобы не давать применять дезинформацию как оружие в информационной войне против суверенных государств".

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции на народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Также на 5 лет введены санкции против "112 Украина", NewsOne и ZIK. Министерство культуры и информационной политики направит к компании YouTube решение о санкциях против телеканалов.