YouTube будут просить закрыть каналы Медведчука

YouTube - американский видеохостинг, предоставляющий услуги размещения видеоматериалов.

Министерство культуры и информационной политики направит в компании YouTube решение СНБО о санкциях против телеканалов NewsOne, ZIK и "112 Украина" с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Об этом в среду сообщил министр Александр Ткаченко.

"Ведь эти каналы - в эфирном, спутниковом, или в интернет-трансляциях - представляют информационную угрозу национальной безопасности Украины, поскольку являются не СМИ или обычным вещателем, а частью пропагандистской войны России против Украины.

Конечно, YouTube руководствуется собственной политикой по закрытию каналов, но уверен: популярная платформа должна знать о том, кто именно и как финансирует и производит враждебный контент", - заявил Ткаченко.

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2 февраля президент Владимир Зеленский наложил санкции против народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака сроком на 5 лет. Они предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины, предотвращение вывода капиталов за пределы страны, сообщил Офис президента. По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины. В ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.