США на саммите Крымской платформы представят на самом высоком уровне

Кристина Квин рассказала о поддержке США Украины. Фото: Reuters

На саммите Крымской платформы и на торжествах в Киеве, посвященных 30-й годовщине независимости Украины, США будут представлены на самом высоком уровне.

Об этом заявила временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин в интервью телеканалу ICTV.

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"Пока нет точной информации, но приглашение мы получили, и на Крымскую платформу тоже. От США точно будут высокие представители на этих мероприятиях, но я пока не могу сказать, кто именно это будет", - сказала она, отвечая на вопрос, посетит президент США Джо Байден Киев.

В Парламентской ассамблее НАТО создадут неформальную группу поддержки Крымской платформы. Об этом в Facebook сообщил председатель украинской делегации в ПА НАТО Егор Чернев.