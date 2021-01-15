Спрогнозировали, когда будут голосовать за сокращение депутатов

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Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января — до начала следующей сессии парламента.

"В сессионный зал он (законопроект №1017 - ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции — это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции — это январь этого года ", - сказала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24".

Наберутся ли необходимые 300 голосов для принятия законопроекта в целом будет понятно после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

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Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)".

16 декабря 2019 года Конституционный суд признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.