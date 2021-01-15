Спрогнозировали, когда будут голосовать за сокращение депутатов

 
Ексклюзивы
1/5
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Что взять в путешествие во время снегопадов - эксперт дал 3 советы
Просмотров: 171
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Рассказали о последствиях государственного регулирования цен на газ
Просмотров: 459
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
2 Просмотров: 531
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
4 языка и религиозные каноны - как учатся дети с хасидского движения "Хабад" в Одессе
Просмотров: 594
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
Украина - единственная в Европе, где 20 лет не было переписи населения
1 Просмотров: 216
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1341
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 378
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Назвали 3 модные тенденции строительства жилья
Просмотров: 1116
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Агнешка Холланд: Американское общество разделено. Все несогласные - враги
Просмотров: 414
Как восстановиться после Covid-19
Как восстановиться после Covid-19
Просмотров: 432
Фото
Все фото
4
7
5
7
3
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Президент Молдовы зажгла свечу на Аллее Героев Небесной сотни
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Отдых председателя КС Тупицкого в Эмиратах показали на фото
Зеленский отдохнул в &quot;Буковеле&quot; - в интернете появились фото
Зеленский отдохнул в "Буковеле" - в интернете появились фото
&quot;Без плесени&quot; - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
"Без плесени" - Малюська показал отремонтированную камеру в Лукьяновском СИЗО
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Еще 20 кислородных концентраторов из США прибыли в Украину - Порошенко
Видео
Все видео
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
Председатель Антикоррупционного суда гуляла на вечеринке экс-регионала Кивалова
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
В Раде есть 170 приспешников Ахметова и Коломойского - Bihus.info
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
"Никакие националисты здесь не будут ничего решать" - Аваков в Харькове
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Пришли во власть: родственники "слуг" в 2020-м обзавелись люксовыми авто и столичной недвижимостью
Интервью
1/5
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
1 Просмотров: 1341
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 378
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 1359
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 5391
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
8 Просмотров: 729
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
15 января 2021
Просмотров: 0
Свято, яке завжди з тобою
З наближенням будь-якого свята оживають маркетологи. І батьківські чати. Якщо хто не знав, це така вайберна комунікаційна бульбашка, де відбувається ...
пятница, 15 января 2021 23:41

Спрогнозировали, когда будут голосовать за сокращение депутатов

  Комментировать
Спрогнозировали, когда будут голосовать за сокращение депутатов
Фото: УНИАН

Законопроект о сокращении количества народных депутатов должен попасть на голосование в сессионный зал ВР на последней пленарной неделе января — до начала следующей сессии парламента.

"В сессионный зал он (законопроект №1017 - ред.) должен попасть на последней пленарной неделе в январе. Потому что требование Конституции — это то, что законопроект должен быть одобрен на следующей очередной сессии. Именно эта следующая очередная сессия в понимании Конституции — это январь этого года ", - сказала заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики Ольга Совгиря (фракция "Слуга народа") в эфире телеканала "Украина 24".

Наберутся ли необходимые 300 голосов для принятия законопроекта в целом будет понятно после проведения консультаций со всеми депутатскими фракциями и группами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский готовится ко второму сроку

Как сообщалось, Комитет ВР по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту принять в целом как закон законопроект №1017 "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады Украины и закрепления пропорциональной избирательной системы)".

16 декабря 2019 года Конституционный суд признал конституционным законопроект №1017, который предусматривает уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300, а также вводит пропорциональную избирательную систему.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Спрогнозировали, когда будут голосовать за сокращение депутатов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Не за что лечиться. Уйду с удовольствием&quot; - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением
"Не за что лечиться. Уйду с удовольствием" - мужчина всколыхнул сеть страшным сообщением 2 Просмотров: 23824
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
Абсолютно голая Зои Кравиц сексуально позирует с персиком во рту
5
 2 Просмотров: 13006
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
Раскованная модель едва удержала обнаженную пышную грудь: горячие фото
8
 Просмотров: 10593
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
Ирэна Карпа захватила сеть снимками в стиле ню и поделилась советами для частных фотосессий
6
 Просмотров: 8010
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых
Из колонии сбежали двое заключенных: показали фото разыскиваемых Просмотров: 7632
Политика
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса
Зеленский попросил у Меркель вакцину от коронавируса Просмотров: 288
Конституционный суд проверит постановление об уменьшении районов
Конституционный суд проверит постановление об уменьшении районов Просмотров: 180
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
 2 Просмотров: 531
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
 1 Просмотров: 1341
ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ
ВАКС постановил отобрать у Баканова дело Татарова и вернуть НАБУ Просмотров: 225
Больше всего комментируют
8
Соль убивает больше людей, чем пищевые добавки - президент ассоциации диетологов
6
Хомчак вызвал возмущение заявлением о "хороших" россиянах
5
Офис президента сотрудничает с Медведчуком и его каналами - депутатка
3
Горнолыжные курорты проверят на соблюдение карантина
2
Войны между проукраинскими силами вызывают беспокойство - Ройтбурд
Голосов: 18823
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть