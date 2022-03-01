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вторник, 01 марта 2022 14:05

Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась

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Специальная процедура вступления Украины в ЕС началась
Зеленскому аплодировали стоя. Фото: Українська правда

Европейский парламент признает европейскую перспективу Украины и будет работать, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в Европейском Союзе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский во время заседания Европарламента.

"Мы признаем европейскую перспективу Украины.

Приветствуем заявку президента Украины о статусе кандидата, будем работать над этой целью. Потому что мы хотим, и мы должны встретить будущее вместе", - сказала чиновник.

Европарламент принял заявку Украины на вступление в ЕС. Начата специальная процедура вступления.

Участие в заседании в режиме онлайн принимал президент Владимир Зеленский. Ему минуту аплодировали стоя.

"Никто в нашу свободу не зайдет. Каждая площадь будет площадью свободы. Никто не сломает нас.

У нас есть желание, чтобы наши дети жили. Мне кажется, что это честно, вчера 16 детей погибли. И снова Путин скажет, что это какая-то операция. Где работают наши дети, в каких танках они ездят?"– сказал Зеленский.

Украинцы – очень мотивированный народ, который борется за права, свободу, жизнь, а сейчас – за выживание, сказал глава государства.

"Мы боремся за то, чтобы быть равноправными членами Европы. С нами ЕС будет крепче, без вас Украина будет одинока. Докажите свою силу. Докажите, что вы вместе с нами, докажите, что вы европейцы, тогда жизнь победит смерть, а свет тьму. Слава Украине", - заявил Зеленский.

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Президент Евросовета Шарль Мишель призвал наложить на РФ "самые серьезные санкции", ограничив использование резервов Центробанка РФ, средства олигархов, президента страны-агрессора Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова.

"Эти санкции будут также дорого стоить нам - и это будет ценой, заплаченной нами за наше будущее", - сказал Шарль Мишель.

28 февраля президент Зеленский подписал заявку Украины на членство в ЕС.

Большинство украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС и НАТО, сообщали социологи.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

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