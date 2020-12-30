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среда, 30 декабря 2020 10:52

Спасти "рядового Татарова" - прокуроры Венедиктовой не нашли причин для подозрения

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Спасти &quot;рядового Татарова&quot; - прокуроры Венедиктовой не нашли причин для подозрения
Татарову сообщали о подозрении во взяточничестве. Фото: hromadske.ua

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя офиса президента Олегу Татарову. Об этом в среду сообщил Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что в Высшем антикоррупционном суде была третья попытка по избранию Татарову меры пресечения.

Но прокурор Андрей Грицан сказал, что сомневается в обоснованности подозрения.

"На самом деле это ложь, ведь право на занятие адвокатской деятельностью Татарова остановлено. Что ж, пошел уже абсолютно прозрачный слив дела", - заявляет ЦПК.

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"Только что Зеленский руками прокурора Венедиктовой (Грицан А.А.) отозвал представление на арест Татарова.

Все этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского", - написал общественный деятель Виталий Шабунин в Facebook

"Прокурор отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова в связи с тем, что в настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно. Поэтому мы отзываем данное ходатайство", - цитирует прокурора Грицана "Українська правда"

Татаров против этого не возражал. Следственный судья ушел в совещательную комнату для решения вопроса об отзыве представления прокурора. Таким образом заместитель руководителя Офиса президента избежал ареста.

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28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры.

18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии.

НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело.

В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.

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Дата
30
декабря

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