Спасти "рядового Татарова" - прокуроры Венедиктовой не нашли причин для подозрения

Татарову сообщали о подозрении во взяточничестве. Фото: hromadske.ua

Прокурор Офиса генерального прокурора отозвал ходатайство об избрании меры пресечения заместителю руководителя офиса президента Олегу Татарову. Об этом в среду сообщил Центр противодействия коррупции.

Сообщается, что в Высшем антикоррупционном суде была третья попытка по избранию Татарову меры пресечения.

Но прокурор Андрей Грицан сказал, что сомневается в обоснованности подозрения.

"На самом деле это ложь, ведь право на занятие адвокатской деятельностью Татарова остановлено. Что ж, пошел уже абсолютно прозрачный слив дела", - заявляет ЦПК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Одиозный председатель ОАСК Вовк выбросил повестку о вызове в ВАКС

"Только что Зеленский руками прокурора Венедиктовой (Грицан А.А.) отозвал представление на арест Татарова.

Все этот коррупционный шабаш - личное решение и ответственность Зеленского", - написал общественный деятель Виталий Шабунин в Facebook

"Прокурор отзывает ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Татарова в связи с тем, что в настоящее время мы не можем полностью утверждать, что подозрение было предъявлено обоснованно. Поэтому мы отзываем данное ходатайство", - цитирует прокурора Грицана "Українська правда"

Татаров против этого не возражал. Следственный судья ушел в совещательную комнату для решения вопроса об отзыве представления прокурора. Таким образом заместитель руководителя Офиса президента избежал ареста.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Что общего между Зеленским и борщом без сметаны?" - Майкл Щур

28 декабря суд по избранию руководителю ОП мери пресечения перенесли, потому что не появились прокуроры. 18 декабря Олегу Татарову сообщили о подозрении. По данным Национального антикоррупционного бюро, заместитель руководителя ОП - в прошлом должностное лицо государственной компании "Укрбуд" - может быть причастен к даче взятки за выдачу недостоверного письменного заключения судебного эксперта по делу о завладении 81 млн грн Национальной гвардии. НАБУ открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства генпрокурора Ирины Венедиктовой в дело. В начале декабря СМИ сообщали, что НАБУ и САП подготовили подозрение заместителю руководителя Офиса президента Олегу Татарову, но генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила 4 прокуроров, которые вели это дело.