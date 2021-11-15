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понедельник, 15 ноября 2021 08:11

Сознательная операция России: Арестович сказал, зачем Кремль разжигает миграционный кризис

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Сознательная операция России: Арестович сказал, зачем Кремль разжигает миграционный кризис
Нелегальные мигранты на границе Белоруссии и Польши. Фото: REUTERS

За миграционным кризисом на белорусско-польской границе стоит Россия.

Кремль преследует несколько целей, среди которых отвлечение от агрессии против Украины. Такое мнение в эфире телеканала "Дом" высказал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.

"За кризисом на границе с Евросоюзом стоит больше, чем мы могли бы подумать, чего мы могли бы опасаться. На мой взгляд, это первая сознательная операция России", – убежден Арестович.

Прежде всего Кремль пытается окончательно втянуть Лукашенко в российскую орбиту. Кроме того, Россия стремится спровоцировать политический кризис в Евросоюзе и НАТО, а начать пытается с Польши.

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Кремль надеется, что к этому приведут разногласия в дальнейшей политике в отношении мигрантов, пояснил представитель украинской делегации в ТКГ.

Он подчеркнул, что именно белорусские силовики посылают нелегалов штурмовать границу.

"Это подтверждено спецслужбами НАТО, и в Польше это знают. Завозят беженцев централизованно с российской помощью", - добавил Арестович.

ЕС и НАТО, погрузившись во все эти проблемы, будут уделять меньше внимания вопросу российской агрессии и помощи Украине в борьбе с ней. Это только начало миграционного кризиса. Дальше ситуация будет только ухудшаться.

"Судя по заявлению Лукашенко об оружии и боеприпасах из Донбасса, они планируют довести дело до стрельбы, скорее всего", - предположил Арестович.

По его словам, план России состоит еще и в том, чтобы "создать отсеченный фланг в отношении НАТО". Мол, в таком случае Альянс не будет мешать со временем оказывать военное давление на Украину.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в миграционном кризисе на белорусско-польской границе виноват Евросоюз. Он подчеркнул, что Беларусь, а тем более Россия, "здесь ни при чем".

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Дата
15
ноября

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