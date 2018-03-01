Создание Антикоррупционного суда: Порошенко предупредил депутатов

Петр Порошенко ожидает принятия закона об Антикоррупционном суде до конца весны. Фото: ukrinform.ua

Президент Петр Порошенко заявил, что не даст затянуть второе чтение законопроекта о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом глава государства сказал на заседании СНБО 1 марта.

"Регламент дает две недели на подачу поправок. Далее предстоит содержательное обсуждение тех норм проекта, которые вызвали наибольшие дискуссии. Я подчеркиваю, что дискуссия и тщательное рассмотрение нужны, как и соблюдение регламента. Но хочу сразу предупредить: не дам заговорить проект бессмысленными синтаксическими или орфографическими поправками и не дам отложить его в очень долгий ящик. Никакие проволочки со вторым чтением абсолютно недопустимы", - сказал Порошенко.

"Считаю, что закон должен быть окончательно принят весной. Кстати, она уже пришла", - подчеркнул президент.

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1 марта Верховная Рада приняла за основу проект президента Петра Порошенко о Высшем антикоррупционном суде. Это одно из требований международных партнеров. При этом на Западе выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта. В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенко противоречит обязательствам Украины. Позже Всемирный банк также выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $800 млн. Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.