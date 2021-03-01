Советник Зеленского объяснил, что с траншем МВФ

Украина получила от МВФ 2,1 млрд. $ Фото: Getty Images

Программа сотрудничества Украины с Международным валютным фондом не прекращена. Об этом сказал советник президента Владимира Зеленского Олег Устенко.

"Мы ожидаем транша МВФ в этом году. Программа рассчитана на 5 миллиардов долларов, 2,1 миллиарда мы получили.

Не проблема в том, что нам нужно выполнить или не нужно. Задача в том, что то, что прописано в программе сотрудничества с МВФ - это же прописано и в программе самого президента Зеленского: реформа судебной системы, борьба с коррупцией и так далее", - сказал он в эфире телеканала "Україна 24".

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Советник президента объяснил, в чем возникли сложности во время переговоров с МВФ.

"Возникли проблемы даже не технического характера, а логистического. Из-за того, что ты не можешь просто взять и изменить украинское законодательство. Чтобы его менять, скажем, по судебной системе, президент проводил много встреч, говорил с экспертами, это занимало много времени.

И логистически мы не выдержали времени, которое, как надеялись, сможем выдержать. Но программа идет. Как только будут проголосованы инициативы президента, мы можем сказать, что с нашей стороны мы выполнили то, что обещали выполнить не только МВФ, но и украинскому обществу", - сказал он.

В прошлом году МВФ утвердил программу кредитования для Украины $5 млрд на 18 месяцев. В июне перечислил 1-й транш $2,1 млрд. В феврале миссия МВФ с первого просмотра полученной Украиной программы stand-by завершилась без результата.