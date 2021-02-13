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суббота, 13 февраля 2021 10:20

Транша не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине

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Транша не будет: миссия МВФ завершила работу в Украине
Миссия МВФ в Украине завершила работу. О пересмотре программы не договорились. Фото: REUTERS

Миссия Международного валютного фонда с первого пересмотра полученной Украины в июне программы stand-by завершилась без результата.

Это означает, что следующий транш Украине пока не получит. Об этом заявил Йоста Люнгман, постоянный представитель МВФ в Украине, передает "НВ".

В период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля специалисты МВФ обсудили с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, что является частью соглашения stand-by.

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"Дискуссии фокусировались на усилении управления Национальным Банком; улучшении законодательного и регулятивного основания банковского надзора и финансового оздоровления; мероприятиях, направленных на уменьшение фискального дефицита в среднесрочной перспективе; законодательных инициативах по восстановлению и усилению антикоррупционной инфраструктуры и судопроизводства, так же как дискуссии касались мероприятий в секторе энергетики. Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продлятся", - сказал постоянный представитель Фонда в Украине.

МВФ 9 июня в прошлом году утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около $ 5 млрд и сразу выделил $2,1 млрд первого транша. Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявлял, что Украина рассчитывает получить в 2021 году три транша от МВФ на общую сумму в $2,2 млрд. Работа миссии МВФ с первого пересмотра программы началась в декабре и продолжилась в январе. Премьер-министр Денис Шмыгаль прогнозировал, что Украина получит транш от Фонда в марте-феврале.

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