Советник Ермака обвинил Разумкова в работе на олигархов

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков "откровенно поддерживает" олигархов.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк в интервью "Главком".
"Шокирует в поведении Разумкова его откровенная поддержка олигархов. Из-за этого становишься оппонентом собственной команде.
Но нельзя сидеть сразу на двух стульях. Нельзя быть как Труффальдино "слугой двух господ" и делать вид, что все нормально.
Если сегодняшний мировоззренческий конфликт между Разумковым и партией и дальше будет нарастать, наверное, придется вмешаться и президенту. С жесткими решениями", - сказал Подоляк.
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По словам советника руководителя ОП, есть "фундаментальные разногласия" между партией "Слуга народа" и спикером.
"Вспомните его не желание голосовать на СНБО за санкции в отношении Медведчука и телеканалов, которые совершенно точно являются продолжением московской информационной школы. Нежелание голосовать за земельную реформу, за антиолигархический закон", - сказал Подоляк.
"Он считает, что надо сохранить и законсервировать ту систему, которая сейчас есть", - заявил о спикере советник Ермака.
Также Подоляк заявил, что Разумков "открыто тормозит ключевые инициативы президента".
1 июля Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект об олигархах. Его вносил президент.
15 сентября Венецианская комиссия получила письмо от спикера касательно оценки законопроекта.
Документ не было смысла направлять в комиссию, а Разумков не послушал фракцию "Слуга народа", заявил председатель фракции Давид Арахамия.
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