Совет ЕС обсудит ситуацию на Донбассе

На заседании планируется обсудить обострение ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины. Фото: kpravda.com

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба примет участие в онлайн-заседании Совета ЕС по иностранным делам 19 апреля.

Его темой будет обострение на Донбассе и агрессивные действия России вблизи украинской границы, сообщает прес-служба МИД.

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"Кулеба проинформирует коллег из Евросоюза об актуальной ситуации с безопасностью, предложит ряд практических шагов для укрепления действенной поддержки Украины со стороны ЕС", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на заседании Совета ЕС также обсудят обострение ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и вокруг границ нашего государства.

Польша выступает за введение дополнительных санкций Евросоюза против РФ за агрессивные военные действия около украинской границы, а также за нарушение территориальной целостности Украины.