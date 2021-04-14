Обострение на Донбассе: Евросоюз планирует новые санкции против России

Министры 3 европейских стран готовятся поехать на Донбасс. Фото: Reuters

Польша выступает за введение дополнительных санкций Евросоюза против РФ за агрессивные военные действия около украинской границы, а также за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом в Twitter написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, который работает в Брюсселе. 7 стран-членов ЕС поддержали такую позицию.

"Польша настаивает на усилении санкций ЕС в отношении России за подрыв территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

В другом твите он анонсировал приезд на Донбасс 15 апреля министров иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша работает над усилением давления на РФ

Россия сосредоточила более 40 тыс. военнослужащих на восточной границе Украины. В начале месяца украинские военные отчитались, что оккупанты готовят масштабные провокации и могут ввести боевиков вглубь страны. РФ успела перебросить к границам Украины и в аннексирован Крым 16 батальонно-тактических групп с мотострелковых, танковых и воздушно-десантных подразделений. Президент Владимир Зеленский считает, что перемещение российских войск вблизи украинской границы направлено на запугивание Киева и Запада.