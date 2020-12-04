Совет ассоциации "Украина-ЕС" перенесли

Ассоциацию Украина-ЕС перенесли. Фото: Украинская правда

Евросоюз отложил проведение Совета ассоциации "Украина-ЕС".

Заседание хотят провести в очном формате, а не в формате видеоконференции,сообщает DW со ссылкой на источник в структурах ЕС.

Такая встреча в виртуальном формате была бы неформальной, ведь в ЕС любые формальные заседания на политическом уровне могут проводиться только физически. И только тогда они могут принимать решения.

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Из-за пандемии коронавируса видеоконференция планировалась на 8 декабря. На Совете ассоциации ЕС представляет верховный представитель по внешней политики и безопасности, а Украину - премьер-министр.