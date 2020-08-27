Сотрудничает с врагом - никакого участия в выборах. СБУ предлагает закон

Нардепы из ОПЗЖ с кумом Путина Медведчуком ездили в Госдуму РФ в Москву.

Глава Службы безопасности Украины Иван Баканов предлагает не допускать к выборам граждан, сотрудничающих со страной-агрессором - Российской Федерацией.

Об этом глава СБУ заявил на совещании в Совете национальной безопасности и обороны.

"Баканов отметил необходимость законодательно урегулировать невозможности включения в избирательные списки лиц, сотрудничающих с государством-агрессором, а также лиц, имеющих гражданство других государств", - сообщают в ведомстве.

Также, по словам Баканова, СБУ применит дополнительные меры для предотвращения любых попыток вмешательства в работу автоматизированных систем ЦИК.

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Ранее Верховную Раду призывали принять закон о коллаборационистах. Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.