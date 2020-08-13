"Всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями" - Скрыпин говорит о законе о коллаборационистах

Скрыпин напомнил о ряде "телеканалов"

Верховная Рада должна принять закон о коллаборационистах. Об этом в Facebook написал журналист Роман Скрыпин.

"Чтобы всю эту ОПЗЖшную х*ету упаковать вместе с медиабл*дями и "телеканалами" на парашу (по классику Подервянскому).

Ну и достаточно называть войну застенчивым АТО, а затем ООС.

Война. Фронт. Линия фронта. Враг. Оккупанты. Российско-украинская война.

Где-то таким должен быть словарь повседневного журналистского употребления.

У вас там в Раде порча? Голосов же хватает, гипотетически. "СН" + "ЕС" + "Голос" + "Батькивщина". Или у вас есть какой-то другой интерес? Вы же государственники, патриоты, демократы. Или за какие каштанчики вас там держит Витя Медведчук? Петр Порошенко, на Вас все надежды. Вы же самый большой патриот из всех возможных. А?" - заявил журналист.

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Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.