Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

23 года назад, 5 сентября 1997-го, в Киеве состоялся первый саммит Украина-ЕС.

В нем приняли участие президент Украины Леонид Кучма, премьер-министр Валерий Пустовойтенко, председатель Европейской комиссии Жак Сантер и премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, как председательствующий в Совете ЕС.

Тогда Кучма подтвердил европейский выбор Украины, в соответствии с подписанным в 1992 году Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Украина ввела безвизовый режим для владельцев дипломатических паспортов стран-членов ЕС.

С тех пор состоялся 21 саммит. Они проходили в Киеве, Ялте, Вене, Париже, Копенгагене, Гааге, Хельсинках, Брюсселе.

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На саммитах на высшем уровне подводятся итоги сотрудничества за прошедший год, признаются приоритеты взаимодействия на ближайшее будущее, обсуждается развитие ситуации в Украине и ЕС, согласуются позиции по актуальным международным вопросам.

По результатам саммитов одобряется общий заключительный документ, который закрепляет достигнутые на переговорах договоренности.

11 июня 2017 года стартовал безвизовый режим Украины с ЕС. Граждане Украины могут путешествовать по странам Европейского Союза при наличии биометрического загранпаспорта.

Стратегический курс Украины на членство в ЕС и НАТО закреплен в Конституции.

Сейчас между Украиной и ЕС действует соглашение об ассоциации.

Украина надеется, что на саммите с ЕС удастся подписать соглашение о совместном авиационном пространстве. Об этом сообщили в МИД Украины На прошлой неделе Верховная Рада ратифицировала соглашение Украины с ЕС для получения €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Средства могут использовать для преодоления бюджетного дефицита и поддержки реформ.