Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 198
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 216
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 1746
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 459
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 108
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Независимость - это значит, что страна имеет собственный выбор пути и развития
Просмотров: 144
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
3 Просмотров: 2367
Независимость – это ежедневная работа над собой
Независимость – это ежедневная работа над собой
Просмотров: 117
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Независимость - это возможность пройти свой путь исторического развития
Просмотров: 72
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Кличко угощают пивом, пограничники закапывают столбы в Крыму - история независимой Украины в 29 снимках
Просмотров: 684
Фото
Все фото
5
3
4
0
6
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Сколько зарабатывают самые востребованные специалисты в Украине и за рубежом
Государство не заинтересовано в развитии &quot;Мотор Сичи&quot; - адвокат компании-акционера
Государство не заинтересовано в развитии "Мотор Сичи" - адвокат компании-акционера
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Украинцы отказываются от наличных: подробности
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Учетную ставку Нацбанка оставили на низком уровне
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Посеяли культуру, которую забыли – фермерша промышленно выращивает ревень
Видео
Все видео
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Звонят мошенники: Нацбанк объяснил, что делать
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
Приватбанк выпустил digital-карту: в чем преимущества нововведения
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
5 лет назад Нацбанк стал независимым: что изменилось
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
В парламенте создано межфракционное объединение "За развитие атомной энергетики"
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 216
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 459
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 3843
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3132
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6633
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 846
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
вторник, 25 августа 2020 13:45

Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС

  Комментировать
Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС
Решение поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС. В результате наша страна получит до €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Решение поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Благодаря этому Украина получит кредитную помощь "для поддержки усилий по преодолению последствий кризиса, обусловленного распространением Covid-19", передает Укринформ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ планирует продолжить сотрудничество с Украиной - представитель фонда

Это решение открыло возможность получения Украиной льготного кредитования на сумму €1,2 млрд в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД).

Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по €600 млн каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
августа

В Севастополе моряки объявили о поддержке украинской власти

Казаков переселили на Кубань

"Динамо" Лобановского на последней минуте игры пробилось в Лигу чемпионов

Генерал-майора лишили звания из-за критики власти

Астроном сделал телескоп за одну ночь

Самое читаемое
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
 9 Просмотров: 15256
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м
Пропавшую 19-летнюю девушку нашли в карьере на глубине 170 м Просмотров: 9135
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым
Кравчук назвал условие возвращения воды в Крым Просмотров: 7812
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
Обладательница самой большой груди в Украине назвала минусы своих прелестей
3
 Просмотров: 7497
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов
Сейчас есть возможность осуществить наступление на Крым - Турчинов 1 Просмотров: 7344
Экономика
Огурцы и груши продолжают дорожать: как изменились цены на овощи и фрукты
Огурцы и груши продолжают дорожать: как изменились цены на овощи и фрукты Просмотров: 18
€450 млн на дороги: Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком
€450 млн на дороги: Рада ратифицировала соглашение с Европейским инвестбанком Просмотров: 54
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн
Рада повысила минималку. Через неделю она будет 5 тыс. грн Просмотров: 702
Почему цены на хлеб существенно вырастут: мнение эксперта
Почему цены на хлеб существенно вырастут: мнение эксперта Просмотров: 189
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
9
Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом
3
Егорова провозглашает на самом деле нацистские вещи - журналистка
2
Те, кто сдал территорию - будут давать показания: что говорил Зеленский в поздравлении украинцам
2
"Не понимаю как это сделать" - Разумков про выборы на оккупированных территориях
2
Петр и Марина Порошенко почтили память воинов, погибших на фронте
Голосов: 25128
Голосование Подорожают ли продукты из-за отмены государственного регулирования цен?
  • Да, производители и магазины воспользуются этим
  • Да, но подорожают только самые популярные товары
  • Нет, будут только сезонные колебания цен
  • Некоторые товары подешевеют
  • Государственное регулирование - это советский пережиток. Его надо отменить
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua