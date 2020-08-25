Украина получит €1,2 млрд в кредит от ЕС

Решение поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226. Фото: pixabay.com

Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и ЕС и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС. В результате наша страна получит до €1,2 млрд макрофинансовой помощи от Европейского Союза.

Решение поддержали 248 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Благодаря этому Украина получит кредитную помощь "для поддержки усилий по преодолению последствий кризиса, обусловленного распространением Covid-19", передает Укринформ.

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Это решение открыло возможность получения Украиной льготного кредитования на сумму €1,2 млрд в рамках новой программы макрофинансовой помощи ЕС (МФД).

Программа макрофинансовой помощи продлится 12 месяцев и будет предусматривать выплату двух траншей по €600 млн каждый. Предполагается, что выделение первого транша возможно сразу после вступления в силу Меморандума о взаимопонимании и Кредитного соглашения.