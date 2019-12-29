Украинский народ проголосовал наиболее радикально за всю историю, говорит эксперт. Фото: Reuters

Выборы президента и Верховной Рады в 2019 году стали электоральным Майданом.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший командир роты батальона "Айдар", известный ученый Евгений Дикий.

"Состоялся электоральный Майдан. Украинский народ проголосовал наиболее радикально за всю историю. Избрание Зеленского - событие историческое. А вот каким оно в итоге в истории останется - со знаком плюс или минус, покажет 2020 год", - говорит эксперт.

"Новое правление только началось. То, что большинство населения стало способным на революционную смену власти ненасильственным путем, через честные и прозрачные выборы, уже плюс.

Второй положительный момент - очистка от старых элит. Снесли же не только президента Порошенко и предыдущую команду, но и кучу монстров, которые более 20 лет сидели в украинской политике и казались непоколебимыми. Еще год назад было трудно представить, что пролетает Кивалов, Добкины и так далее. Степень очистки власти - фантастически глубокая", - отметил Евгений Дикий.

В то же время продолжается тотальная концентрация власти, говорит эксперт.

"Настораживает, что такой концентрации власти в одних руках страна еще не знала", - говорит Евгений Дикий.

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