Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин

 
Ексклюзивы
1/5
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Плюсы и минусы электронных трудовых - мнение экспертов
Просмотров: 180
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Европа закончилась на пороге итальянской тюрьмы - Маркив
Просмотров: 1998
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Просмотров: 7569
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
"В народе их называют"Каблучки", или "пирожки" - как купить самый дешевый автомобиль
Просмотров: 1494
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
"Циклон дешевле, потому что живет меньше" - Наталка Диденко
Просмотров: 540
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Нужны прорывные идеи. Вступить в Евросоюз фронтальным способом вряд ли удастся - Иноземцев
Просмотров: 234
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Как ездить в непогоду - три советы новичкам
Просмотров: 693
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Запас хода в 300 км и разгон за 4 с: как едет самый дешевый электромобиль
Просмотров: 1782
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Лукашенко надоел Путину — Иноземцев
Просмотров: 4527
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Гомбовцы, путря, книши: почему исчезает украинская кухня
Просмотров: 6939
Фото
Все фото
9
8
3
8
7
Под телеканалами &quot;Интер&quot; и &quot;Наш&quot; пикетировали. Требовали закрыть
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Тимошенко с ОПЗЖ заблокировала Раду
Кризис закончился: &quot;слуга&quot; пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Кризис закончился: "слуга" пришла в Раду в сережках 50 минимальных пенсий
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Эпическая музыка и нога крупным планом: Разумков запустил ролик с собой
Зеленский рассказал о &quot;отдельных группах&quot; и &quot;меняющихся интересах вместо правды&quot;
Зеленский рассказал о "отдельных группах" и "меняющихся интересах вместо правды"
Видео
Все видео
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Мендель напомнили, как она мило "лялякала" с каналом Медведчука
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Нардеп Кива получил миллион от фирмы, след которой ведет к оккупированным территориям
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
Зеленский в видеообращении прокомментировал закрытие каналов Медведчука
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
NewsOne, "112" и ZIK закрыли. Где теперь будут врать депутаты ОПЗЖ?
Интервью
1/5
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Что надо знать накануне матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
Просмотров: 216
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Каждый раз более сложные задачи - как приучить детей к работе
Просмотров: 252
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Когда Зеленский может встретиться с Байденом
Просмотров: 459
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
"Избиратели хотят наказать Зеленского" - рейтинг президента падает
Просмотров: 1071
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Колбасу расфасовали по 2 кг. Ее было трудно продать: как мелкому производителю попасть в супермаркет
Просмотров: 603
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
07 февраля 2021
Просмотров: 504
Підпишись
– Підписана на найпопулярніших блогерів. Розповідають про все, – каже Аліна. У декреті не випускала з рук смартфона, навіть коли ...
понедельник, 08 февраля 2021 12:22

Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин

  Комментировать
Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин
В рамках глобального механизма COVAX Украина рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от Covid-19. Фото: pixabay.com

Украина ведет переговоры с правительствами иностранных государств о передаче Киеву излишков вакцины от Covid-19.

Об этом в понедельник заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"У нас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать нам свои излишки. Имеем контакты с Польшей", - сказал президент.

Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от Covid-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский хочет прививаться одним из первых, чтобы показать безопасность прививки

Пожертвование вакцин для Украины поощрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обратила внимание на инициативу COVAX, благодаря которой Украина получит первые партии вакцин от коронавируса. Ими начнут прививать людей уже в этом месяце.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
февраля

Boeing 747 впервые совершил межконтинентальный перелет

В Киев вошли с лозунгом "Смерть украинцам"

Королеве отрубили голову

Самое читаемое
Фото секс-символа ММА слили в сеть
Фото секс-символа ММА слили в сеть
9
 Просмотров: 35586
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
Ню в смелых позах: интимные фото чемпионки мира попали в открытый доступ
10
 Просмотров: 29778
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
Украинка показала, как финны греют свои автомобили в лютый мороз
6
 Просмотров: 21240
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
Гороскоп на 8-14 февраля: как правильно встретить год Быка по китайскому календарю
 Просмотров: 12330
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
Показали элитные особняки Потапа и Каменских, Горбунова и Осадчей
6
 Просмотров: 10737
Политика
Зеленский хочет прививаться одним из первых, чтобы показать безопасность прививки
Зеленский хочет прививаться одним из первых, чтобы показать безопасность прививки Просмотров: 45
Зеленский анонсирует еженедельные форумы
Зеленский анонсирует еженедельные форумы Просмотров: 54
В Еврокомиссии просят ЕС пожертвовать вакцины для Украины
В Еврокомиссии просят ЕС пожертвовать вакцины для Украины Просмотров: 54
Украинцы не подопытные кролики. Пусть Россия колет "Спутником" свое население - Зеленский
Украинцы не подопытные кролики. Пусть Россия колет "Спутником" свое население - Зеленский Просмотров: 603
По меньшей мере половина населения получит вакцину - Зеленский
По меньшей мере половина населения получит вакцину - Зеленский Просмотров: 315
Больше всего комментируют
2
Антиукраинская пропаганда, а не свобода слова. Трэш 112, ZIK и NewsOne показали в одном видео
2
РосСМИ ведут информационную войну против американских вакцин
2
Украина еще получит за блокирование "каналов Медведчука" - Кулеба
1
Внебрачная дочь Путина дружит с племянником российского мафиози
1
Под телеканалами "Интер" и "Наш" пикетировали. Требовали закрыть
Голосов: 5546
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть