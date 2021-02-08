Соседи обещают Украине остатки своих Covid-вакцин

В рамках глобального механизма COVAX Украина рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от Covid-19. Фото: pixabay.com

Украина ведет переговоры с правительствами иностранных государств о передаче Киеву излишков вакцины от Covid-19.

Об этом в понедельник заявил президент Владимир Зеленский на форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"У нас есть прямые переговоры со странами, которые будут отдавать нам свои излишки. Имеем контакты с Польшей", - сказал президент.

Украина в рамках глобального механизма COVAX рассчитывает получить от 8 до 16 млн доз вакцины от Covid-19.

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Пожертвование вакцин для Украины поощрила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Она обратила внимание на инициативу COVAX, благодаря которой Украина получит первые партии вакцин от коронавируса. Ими начнут прививать людей уже в этом месяце.