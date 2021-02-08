Зеленский хочет прививаться одним из первых, чтобы показать безопасность прививки

Фото:facebook.com/president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский может вакцинироваться одним из первых, чтобы публично показать безопасность прививки.

Об этом он заявил на Всеукраинском форуме "Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы".

"Я готов личным примером, как и большинство мировых лидеров, показать людям, что вакцинация важна, она безопасна, она нужна", - сказал Зеленский.

Президент заявил, что украинцы с недоверием относятся к прививкам.

"Мы столкнулись с новой проблемой - недоверие к прививкам и отказ от вакцинации значительной части населения. Это серьезный вопрос, который всем нам предстоит решить", - добавил он.

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Глава государства отметил, что вакцинация от коронавируса начнется уже в этом месяце. Сначала будут вакцинировать медиков, военных и нацгвардейцев.

Зеленский заявил на форуме, что украинцы смогут делать прививки вакциной от ведущих производителей, а российской "Спутником" пусть колется населения России.