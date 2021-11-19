Соратник Медведчука из ОПЗЖ купил радиостанцию

Марчевский возглавляет молодежку прокремлевской ОПЗЖ. Фото: Ян Доброносов

Бывший генпродюсер телеканала "112 Украина" Артем Марчевский приобрел "Радіокомпанію Срібна хвиля".

Марчевский также является главой молодежной организации прокремлевской ОПЗЖ и совладельцем "Першого незалежного", который связывают с подозреваемым в государственной измене и содействии деятельности террористической организации нардепа Виктора Медведчука.

Двумя другими владельцами радиокомпании стали юрист Александр Барановский и предприниматель Владислав Серебряков, сообщает "Детектор медіа"

Соратник Медведчука сказал, что это будет развлекательное музыкальное радио для аудитории от 15 до 35 лет, в работе которого будут задействованы блогеры. Также планируют разговорные программы с "селебритиз из мира тиктока".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Доступ к информации об имениях Медведчука ограничили

В 2015 году Марчевский баллотировался в Киевский городской совет от партии "Право народа". Возглавлял партийный список тогда действующий нардеп от ОПЗЖ Виктор Черный.

Черный был директором охранной фирмы "Шторм", осуществляющей сопровождение Медведчука.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич стал собственником канала UkrLive. В феврале президент Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112 Украина", NewsOne и ZIK. Санкции применил к нардепу из ОПЗЖ Тарасу Козаку. Также СНБО ввела санкции против Медведчука и его жены, Оксаны Марченко. Санкции применили в рамках уголовного производства по финансированию терроризма.