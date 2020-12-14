Сообщили, когда суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу

 
Ексклюзивы
1/5
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Отели отменяют доплаты за новогодние банкеты: куда украинцы поедут отдыхать на праздники
Просмотров: 315
В украинском театре произошел прорыв
В украинском театре произошел прорыв
Просмотров: 234
ТНМК выпустили песню про 2020 год
ТНМК выпустили песню про 2020 год
Просмотров: 630
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
"Есть 3 вещи, которые спасут страну от эпидемии" - эксперт
Просмотров: 1224
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 675
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
4 Просмотров: 4446
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 4725
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1665
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 567
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 3483
Фото
Все фото
12
6
8
6
3
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности
На Банковой проходит &quot;захоронение правосудия&quot; - Зеленскому принесли гроб
На Банковой проходит "захоронение правосудия" - Зеленскому принесли гроб
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
3-й президент Украины развешивал кормушки для птиц в парке
Зеленский встретился с Путиным
Зеленский встретился с Путиным
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
3-я попытка подкупа: председателю Фонда госимущества не донесли $100 тыс.
Видео
Все видео
Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским
Журналисты рассказали, как ряд нардепов связанные с Коломойским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
Мэр Черкасс извинился перед Зеленским
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
"Слуга народа" и чиновница Гоструда терроризируют ФОПы
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Венедиктова и госдача: появились новые подробности
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Показали манипуляции мураевского телеканала о Иловайском котле
Интервью
1/5
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Как управлять автомобилем во время гололеда - советы эксперта
Просмотров: 369
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
"Реальных убийц Шеремета, как и заказчиков, никто не найдет"
Просмотров: 828
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Дело Шеремета началось с того, что людей объявили виновными
Просмотров: 288
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Украина дешевле покупать американские самолеты - эксперт
Просмотров: 2259
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 1089
Колонка
Николай Несенюк
Николай Несенюк
14 декабря 2020
Просмотров: 63
Наступним може стати Ібрагімович
Здається, нескінченне передавання "Золотого м'яча" від Мессі до Роналду і назад завершилося. Головний особистий приз світового футболу знову стає ...
понедельник, 14 декабря 2020 21:59

Сообщили, когда суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу

  Комментировать
Сообщили, когда суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу
Донской рассказал, когда продолжится заседание по избранию меры пресечения Януковича. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева завтра продолжит заседание об избрании меры пресечения експрезиденту Украины Виктору Януковичу.

Об этом сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Адвокаты Януковича сбежали из суда

10 декабря експрезиденту Украины Виктору Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

9 декабря суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сообщили, когда суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
декабря

Тысячи голосов и огней на Майдане: Вакарчук напомнил видео 7-летней давности

Самое читаемое
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
На YouTube набирает популярности порно-йога, которую не блокирует модерация сервиса
3
 Просмотров: 19584
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны 7 Просмотров: 12890
Соревновались - кто отрубит больше голов
Соревновались - кто отрубит больше голов
 Просмотров: 12663
Умер украинский композитор
Умер украинский композитор Просмотров: 11954
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская
Стало известно, какую зарплату получает Тихановская Просмотров: 10944
Политика
Украина будет производить турецкие корветы и дроны
Украина будет производить турецкие корветы и дроны Просмотров: 243
Зеленский назначил руководителя Госуправления делами
Зеленский назначил руководителя Госуправления делами Просмотров: 144
Евросоюза представили концепцию Крымской платформы
Евросоюза представили концепцию Крымской платформы Просмотров: 72
Кравчук заявил о возможном выходе из "игры в прятки" по Донбассу
Кравчук заявил о возможном выходе из "игры в прятки" по Донбассу Просмотров: 729
Кравчука зовут в Раду
Кравчука зовут в Раду 1 Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
У Зеленского раскритиковали снятие шляпы с главной елки страны
6
Активист рассказал, в чем Зеленский и Порошенко одинаковые
4
В Израиле осудили инцидент с ханукией в Киеве. В МИД отреагировали на заявление
3
В Украину прибыл глава Европейского бюро ВОЗ
2
Джошуа нокаутировал Пулева: теперь в игру вступает Усик
Голосов: 18539
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть