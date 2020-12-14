Сообщили, когда суд продолжит заседание по избранию меры пресечения Януковичу

Донской рассказал, когда продолжится заседание по избранию меры пресечения Януковича. Фото: Facebook

Печерский районный суд Киева завтра продолжит заседание об избрании меры пресечения експрезиденту Украины Виктору Януковичу.

Об этом сообщил прокурор по делу Алексей Донской.

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10 декабря експрезиденту Украины Виктору Януковичу выделили бесплатного адвоката из-за неявки его защитников в суд.

9 декабря суд отказал Януковичу в выступлении по видеосвязи на заседании по избрании ему меры пресечения по делу об организации насильственных преступлений 18-20 февраля 2014 года.

24 января 2019 Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Тюремный срок начнут отсчитывать после ареста.