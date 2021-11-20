"Шокирующая информация о "вагнергейте", - Кличко считает, что общество должно получить ответы

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Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко назвал шокирующими, обнародованные факты срыва операции "вагнергейт" и заявил, что общество должно получить ответы, - говорится на странице Кличко в фейсбуке.

По словам Кличко, вопрос срыва операции по задержанию бойцов ПИК Вагнера является вопросом национальной безопасности, на которые общество должно получить ответы.



"Действительно шокирующая информация о "вагнергейте" в программе у Савика Шустера… И общество должно получить ответы на те утверждения и прозвучавшие в эфире вопросы. Честные ответы, как бы сложно это ни было. Потому что речь идет о государственной безопасности нашей страны. Страны, отражающие российскую агрессию. Страны, отстаивающие свою независимость и территориальную целостность. Страны, за которую каждый день гибнут наши защитники", - написал Кличко

Напомним, вчера бывший глава ГУР Минобороны Василий Бурба заявил, что в июле 2020 года получил от делегированного президентом Украины главы ОП Андрея Ермака указание о срыве операции по задержанию бойцов ПИК Вагнера.